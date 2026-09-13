Rigenerazione urbana, Scajola a Ceriana per 'Calici in Piazza': intervento da 200mila euro per la nuova piazza Marconi

L’assessore Marco Scajola ha partecipato oggi a Ceriana, su invito del sindaco Maurizio Caviglia, all’evento ‘Calici in Piazza’. La manifestazione, organizzata dal Comune con la partecipazione di aziende vinicole dalla Liguria e dal resto d’Italia, si è svolta questo fine settimana nella centrale piazza Marconi che, insieme alla vicina piazza Rubini, sarà presto totalmente ristrutturata grazie a un intervento strategico dal valore complessivo di oltre 200mila euro finanziato dalla Regione Liguria.

“Un bell’appuntamento che ha permesso di mettere in mostra i vini e i prodotti locali, ma anche di scoprire quelli di altre realtà del nostro Paese - spiega l’assessore regionale Marco Scajola - Piazza Marconi è davvero una culla per Ceriana e per questo splendido territorio che, grazie al nostro contributo, verrà migliorata e abbellita. Andremo così a completare il più ampio intervento di recupero delle aree centrali dedicate agli eventi del paese che ha già coinvolto, con un finanziamento di 200mila euro, via Fossano. Entro l’anno inizieranno i lavori e per la prossima stagione estiva potremo vedere una piazza ancor più bella sulla quale il Comune e le associazioni organizzeranno eventi per cittadini e turisti, oltre a dare ovviamente un nuovo volto al cuore del paese. Quindi su Ceriana abbiamo investito circa 400mila euro. Questa è la ricetta che seguiamo, ormai da anni, per il rilancio e la valorizzazione del nostro bellissimo entroterra: lavori strategici uniti a eventi di qualità. La crescita di presenze turistiche e il generale riconoscimento, anche fuori dal contesto ligure, dei nostri borghi sono la risposta”.



