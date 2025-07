Sanremo: approvato il nuovo Piano Triennale delle Opere Pubbliche

La Giunta Comunale di Sanremo ha approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2026-2027 e il relativo Elenco Annuale 2025.

Il piano rappresenta lo strumento di programmazione fondamentale per la realizzazione delle opere pubbliche, vincolato alle disponibilità di bilancio e coerente con il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato dal Consiglio Comunale.

L’aggiornamento del Programma si è reso necessario dopo la verifica degli equilibri di bilancio e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione. Il nuovo elenco annuale include sia gli interventi già programmati ma non ancora avviati, sia nuove opere finanziate grazie alle risorse liberate con l’assestamento di bilancio.

Il programma comprende sei sezioni principali:

- Quadro delle risorse

- Elenco delle opere incompiute

- Elenco degli immobili disponibili

- Elenco degli interventi previsti

- Elenco degli interventi dell’annualità 2025

- Elenco delle opere non riproposte dal precedente piano

Il Piano Triennale dovrà ora essere ratificato dal Consiglio Comunale con l’approvazione del bilancio 2025-2027, previsto per la fine del mese di luglio. Tra gli interventi più significativi sono compresi:

- le ristrutturazioni nella nuova sede del comando dei vigili urbani di Sanremo (2,5 milioni di euro circa)

- la sostituzione dei tralicci Rt per il supporto dell'illuminazione pubblica (1 milione di euro)

- interventi nella piazza del Mercato annonario previsti nel piano Sanremoverde 2021/2027 (1,4 milioni di euro circa)

- interventi su passeggiata Salvo D'Acquisto previsti nel piano Sanremoverde 2021/2027 (1,5 milioni di euro circa)

- lavori di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi (2 milioni di euro)

- rifacimento e impermealizzazione cortile scuola Montessori (175 mila euro circa)

- messa in sicurezza della curva nei pressi del cimitero Armea (200 mila euro circa)

- ripristino e rinforzo della tombinatura del torrente San Romolo in Piazza Eroi (400 mila euro)

- risoluzione problematiche acque bianche nel centro storico di Coldirodi (200 mila euro)

- implementazione spazio pubblico pedonale in zona Borgo (600 mila euro)

- riqualificazione delle aree Sud Est - Foce - Piazza Colombo (500 mila euro)