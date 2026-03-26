Ventimiglia, malumore in Comune: maggioranza in fibrillazione

Malumore e agitazione si percepiscono tra le mura del palazzo comunale a Ventimiglia.

Secondo alcune indiscrezioni, la maggioranza ventimigliese sarebbe in continua fibrillazione soprattutto in seguito alle polemiche che hanno coinvolto l'assessore Serena Calcopietro per una storia pubblicata sul suo profilo social riguardante l'esito del referendum giustizia, alla dichiarazione rilasciata, a riguardo, dal sindaco Flavio Di Muro e a diverse richieste per far dimettere l'assessore con deleghe al Turismo, alle Manifestazioni, alla Cultura, al Teatro, alle Biblioteche, allo Sport, alla Terra e all'Innovazione Tecnologica.

Il clima sembra essere, dunque, teso in Comune. Una situazione che pare stia già distraendo e distogliendo tempo ed energie al lavoro quotidiano della macchina comunale. Sono previsti incontri con l'assessore Calcopietro e con la maggioranza per discutere sul da farsi. Gli equilibri sembrano essere sottilissimi, sarà l'inizio di una possibile crisi?