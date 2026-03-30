Ventimiglia, Serena Calcopietro si dimette: “Errore nei toni del post”, rimesse le deleghe al Sindaco

Serena Calcopietro ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili, rimettendo le deleghe nelle mani del Sindaco del Comune di Ventimiglia. La decisione è stata formalizzata questa mattina con la protocollazione ufficiale, a seguito degli sviluppi degli ultimi giorni. Nel comunicato, Calcopietro ha rivendicato il proprio operato, sottolineando come il ruolo amministrativo sia stato svolto con “impegno, serietà e costanza”, sempre con l’obiettivo di contribuire al bene della città. Ha inoltre ricordato che si trattava della sua prima esperienza amministrativa, affrontata con senso di responsabilità nonostante le difficoltà iniziali.

Al centro della scelta, l’ammissione di un errore legato a un recente intervento pubblico: “Riconosco di aver sbagliato nel contenuto e nei toni del post pubblicato: il risultato delle urne deve sempre essere rispettato”. Da qui la decisione di fare un passo indietro, accompagnata dal rinnovo delle scuse. Calcopietro ha precisato che si tratta di una decisione autonoma, “non imposta da alcuno, né dal Sindaco né dal mio partito”, ma maturata e condivisa con le persone a lei più vicine nelle ultime ore. L’ex assessore ha inoltre annunciato l’intenzione di contattare la procura e la magistratura per presentare personalmente le proprie scuse formali.

Nonostante le dimissioni, Calcopietro ha ribadito la volontà di non abbandonare la politica, assicurando che continuerà a seguire la vita pubblica con attenzione e partecipazione, con l’auspicio di poter tornare in futuro a occuparsi della cosa pubblica con maggiore consapevolezza. In conclusione, un ringraziamento a chi le ha dato fiducia e al gruppo consiliare per il supporto ricevuto.