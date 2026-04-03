Ventimiglia, tensione in Comune: FdI diviso sul 'sostituto' dell'ex assessore Serena Calcopietro

Tra le mura del palazzo comunale a Ventimiglia resta il malumore. Dopo le dimissioni di Serena Calcopietro e la decisione del sindaco Flavio Di Muro di assumere ad interim le deleghe dell'ex assessore, non sembra essersi del tutto affievolita la tensione percepita nei giorni scorsi in Comune.

Secondo alcune indiscrezioni, alla conclusione dell'ultima riunione, Fratelli d’Italia pare continui a rivendicare la presidenza del consiglio comunale, a quanto pare precedentemente promessa al consigliere comunale Giovanni Ascheri.

Inoltre, pare che vi sia una piccola 'spaccatura' all'interno di FdI riguardo a chi potrebbe 'sostituire' la Calcopietro. Sembra, infatti, che non sia stato trovato un nome alternativo credibile, anzi pare che alcuni vorrebbero riproporre proprio Serena Calcopietro come assessore una volta 'calmate le acque'. Una decisione che, quindi, avrebbe diviso i rappresentanti di FdI.