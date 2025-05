Sanremo: tornano le minacce sulle auto parcheggiate in strada Borgo Tinasso "Ti tagliamo le gomme" (Foto)

Tornano le minacce sulle auto parcheggiate in strada Borgo Tinasso. A denunciarle una residente della zona, di nazionalità romena ma che vive a Sanremo da 20 ani con il marito e due figli.

Quella dei parcheggi nella strada dell’immediato entroterra matuziano è una storia vecchia da tempo. Si tratta di una via dove può trovare spazio solo una corsia per senso di marcia ed un eventuale marciapiede (attualmente non esistente), ma dove vengono regolarmente parcheggiati auto e furgoni, che creano non pochi problemi al transito dei mezzi e gravi pericoli a chi, invece, si muove a piedi.

La residente aveva già denunciato altri biglietti di minacce, lasciati sull’auto di famiglia ed ora ne ha trovati altri due, scritti in stampatello con la stessa calligrafia (e qualche errore ortografico). “Abbiamo avvisato i Carabinieri – ci ha detto la donna - e ci hanno consigliato di fare denuncia, viste le minacce. Domani andrò in caserma e la presenterò sicuramente”.

“Macchine parcheggiate male – prosegue la donna - ce ne sono molte in strada Borgo Tinasso ma, dopo una certa ora neanche i vigili intervengono. I due biglietti sono stati messi su due auto con targa romena e no sulle altre”. Purtroppo la zona è effettivamente sempre piena di auto in divieto e, nonostante il Comune sia intervenuto oltre un anno fa con l’instaurazione di un ‘camminamento’, poco è cambiato.

Ogni tanto transitano gli agenti della Municipale, anche con lo ‘street control’ e scattano decine di multe. Ma, poche ore dopo tutto torna come prima. Servirebbe un intervento definitivo, per trovare luoghi di parcheggio. Nei mesi scorsi se ne era parlato a palazzo Bellevue, per utilizzare quello attiguo alle case popolare ed un altro sopra lo svincolo dell’Aurelia Bis. Al momento, però, è tutto fermo.