Sanremo: rifiuti abbandonati accanto ai bidoni del vetro tra piazza San Bernardo e corso Inglesi, monta la protesta

Nuova protesta da parte dei residenti di piazza San Bernardo e corso Inglesi per l’ennesimo episodio di abbandono di rifiuti accanto ai bidoni destinati alla raccolta del vetro. Una situazione che, purtroppo, continua a ripetersi con frequenza non solo nella zona, ma anche in altri quartieri cittadini, dove le segnalazioni dei cittadini sono ormai all’ordine del giorno.

Questa volta, accanto ai contenitori del vetro, sono stati lasciati diversi materiali e rifiuti che sembrerebbero provenire dall’allestimento o dallo svuotamento di un appartamento. Un gesto che ha immediatamente suscitato indignazione tra i residenti, costretti ancora una volta a convivere con immagini di degrado urbano. “Non è possibile assistere continuamente a queste scene”, lamentano alcuni abitanti della zona, evidenziando come il problema si trascini ormai da tempo senza una soluzione definitiva. L’episodio riporta nuovamente al centro dell’attenzione il tema dell’abbandono selvaggio dei rifiuti, fenomeno che continua a creare disagi e a compromettere il decoro cittadino. Il tutto nonostante il lavoro quotidiano svolto da Amaie Energia, dagli uffici comunali e dalle forze dell’ordine, impegnati sia nella pulizia delle aree interessate sia nei controlli per individuare i responsabili.

Negli ultimi mesi sono state numerose le attività di monitoraggio e le iniziative avviate per contrastare il fenomeno, comprese verifiche sul territorio e richiami al rispetto delle regole per il corretto conferimento dei rifiuti. Tuttavia, gli episodi continuano a ripetersi, alimentando il malcontento dei cittadini. I residenti chiedono ora controlli ancora più serrati e provvedimenti severi contro chi continua ad abbandonare rifiuti in modo indiscriminato, trasformando angoli della città in vere e proprie discariche a cielo aperto.