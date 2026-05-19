Bordighera, incidente in via Vittorio Emanuele II: scattano i soccorsi (Foto)

Mobilitazione di soccorsi nel primo pomeriggio odierno in via Vittorio Emanuele II, nei pressi del cinema Olimpia, a Bordighera per un incidente stradale.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, un'automedica e un mezzo della Croce Rossa di Bordighera.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che un'auto, una Smart, abbia sbandato e sia finita sul marciapiede buttando a terra diversi paletti e investendo un passante. Al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica esatta dell'accaduto.

Un ferito, sembrerebbe una donna, è stato così trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera.