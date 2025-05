Maltempo, allerta gialla per temporali su tutta la Liguria: ecco l'avviso di Arpal

Il passaggio di un nucleo di aria fredda causa domani condizioni di spiccata instabilità sulla Liguria, in particolare tra fine mattinata e pomeriggio: per questo motivo Arpal ha emanato l’allerta gialla per temporali dalle 8 alle 18 di martedì 20 maggio (Allerta temporali: perciò riguarda “solo” i bacini piccoli e medi).

La modellistica previsionale è concorde sulla formazione dei temporali anche forti, non altrettanto sulla loro localizzazione di dettaglio, che come sempre per questo tipo di evento meteo è affetta da elevata incertezza nell’ordine di qualche decina di chilometri.

Le precipitazioni potranno essere intense e in lento movimento, soprattutto sul settore centrale della Liguria; tuttavia non si escludono temporali anche su Finalese e Tigullio. Mare molto mosso, vento forte da sud est sul centro levante e da nord ovest sul centro ponente.

Attenzione alle raffiche legate ai temporali più intensi.

Alta probabilità di temporali forti o organizzati.

I temporali forti sono caratterizzati da precipitazione localmente intensa o molto intensa, tipicamente originata da sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale (celle convettive) che si sviluppano in un arco di tempo limitato, spesso di durata inferiore all’ora. I temporali organizzati sono sistemi di celle convettive che formano strutture precipitative più estese o durature del tipico temporale.

Tipicamente i temporali sono accompagnati da fulminazioni, talvolta possono essere associati a grandinate e isolate raffiche di vento, più raramente da trombe d’aria. Tali fenomeni possono determinare criticità idrologiche per temporali gialle sui bacini piccoli e medi