Ventimiglia, manca il numero legale: salta la commissione sul bilancio

Manca il numero legale e così salta la commissione consiliare sul bilancio. E' successo questa mattina in comune a Ventimiglia.

I consiglieri di maggioranza e di minoranza si sono riuniti in sala consiliare per discutere il bilancio che dovrebbe sbarcare nella prossima seduta del consiglio comunale ma visto che erano presenti solo i consiglieri comunali Franco Ventrella, Enzo Di Marco e Rosa Papalia in rappresentanza della maggioranza, la minoranza ha deciso di abbandonare l'aula. Non si sono, infatti, presentati i consiglieri comunali di maggioranza Roberto Parodi, Matteo Ambesi e Franca Bonadonna.

A quanto pare, alcuni di loro avevano già comunicato la loro assenza al presidente della commissione, Franco Ventrella, ma è stata convocata comunque. Una mancanza di organizzazione che non è stata ben vista dai consiglieri comunali di minoranza. "In data odierna era fissata la commissione bilancio alle 11 e, fatta verificare dalla minoranza (Scullino, Leuzzi, Panetta, D’Andrea) la sussistenza del numero legale, ne è emersa la carenza, infatti, erano presenti solo tre consiglieri della maggioranza, nonostante avessero deciso loro quando convocare la commissione e il consiglio comunale relativo al bilancio, senza la minima condivisione" - commenta la minoranza - "Di tutta evidenza è un ulteriore segnale del malcontento dei consiglieri di maggioranza nei confronti dell’operato del sindaco, che li ha addirittura sfidati ad andare dal notaio. La minoranza, pertanto, ha abbandonato l’aula, pur dispiaciuta per il lavoro degli uffici e del personale presente, che ancora una volta ha perso tempo prezioso a causa di un’amministrazione incapace e non competente".

Non è la prima volta che succede. Un episodio simile si era già verificato lo scorso novembre quando a causa della mancanza del numero legale erano saltate due commissioni e cosi le pratiche non discusse, di conseguenza, sono state poi ritirate dalla seduta del consiglio comunale. "Nota di rilievo, la presenza del sindaco, che con il suo solito 'sorrisino', si è limitato a prenderne atto" - sottolineano i consiglieri comunali di minoranza Cristina D’Andrea, Gaetano Scullino, Tiziana Panetta e Alessandro Leuzzi - "Ancora una volta, purtroppo, si conferma e si rileva la totale mancanza di responsabilità e di rispetto, nei confronti di tutti i cittadini di Ventimiglia".