Sanremo: asfalto in strada Borgo Tinasso e abbandono di rifiuti di fronte al 'Mary Poppins', interpellanze di Fratelli d'Italia

Doppia interpellanza dei Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia a Sanremo, Antonino Consiglio ed Elisa Balestra. Sul tavolo i problemi di asfalto in strada Borgo Tinasso e gli abbandoni di rifiuti a ridosso della nuova ecoisola vicino all’asilo ‘Mary Poppins’

I due consiglieri di opposizione puntano l’indice sulla qualità degli asfalti in diverse zone della città e, in particolare, in strada Borgo Tinasso nel tratto compreso tra il civico 107 e il civico 133: “Le condizioni del manto stradale sono pessime – scrivono - e l'asfalto completamente inesistente, creando gravi pericoli per la sicurezza stradale e disagi per i residenti e gli utenti della strada. I due Consiglieri chiedono se siano stati programmati interventi di manutenzione straordinaria e se ci sono tempi certi per l'intervento.

Nel secondo documento hanno evidenziato al Sindaco e alla Giunta ripetuti episodi di abbandono di rifiuti da parte di ignoti, vicino al ‘Mary Poppins’ in Via Caduti del Lavoro con il deposito di sacchetti sulle scale di ingresso della struttura, compromettendo il decoro e l’igiene dell’area.

“Quando i rifiuti vengano abbandonati in giorni non conformi al calendario di raccolta – evidenziano Consiglio e Balestra - gli operatori ecologici si limitano ad apporre un adesivo di segnalazione, senza tuttavia rimuovere i sacchetti, aggravando il problema igienico e di sicurezza nei pressi dell’istituto scolastico. La situazione rappresenta un rischio sanitario per i bambini che frequentano l’asilo, oltre a essere un elemento di degrado ambientale e urbano”.

Chiedono a Sindaco e Giunta se sono state ricevute segnalazioni da parte di cittadini o del personale scolastico in merito e quali azioni siano state intraprese per risolverla. Inoltre se è previsto un incremento dei controlli da parte degli organi preposti per individuare i responsabili dell’abbandono di rifiuti e contrastare il fenomeno. Nel documento chiedono misure più efficaci per garantire la rimozione immediata dei sacchetti abbandonati, anziché limitarsi alla sola apposizione dell'adesivo di segnalazione e se è possibile prevedere l’installazione di telecamere di videosorveglianza o altri strumenti deterrenti per evitare il ripetersi dell’abbandono di rifiuti nelle vicinanze della scuola.