Gonfiabili in spiaggia, Federazione Civica con Ventimiglia nel Cuore difende Marina San Giuseppe: "Il sindaco faccia marcia indietro"

Residenti, commercianti e investitori dicono 'no' ai gonfiabili sulla spiaggia vicino allo stabilimento San Giuseppe a Ventimiglia. Federazione Civica con Ventimiglia nel Cuore li sostiene e, in particolare, il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta ha raccolto e condiviso le loro preoccupazioni.

Panetta, ex assessore con esperienza nella gestione del demanio marittimo, sottolinea come "questa scelta snaturi il progetto di sviluppo turistico pensato per l’area. L’obiettivo era creare spazi per sport nautici, turismo sostenibile e attività per i giovani, valorizzando il territorio e rispettando l’ambiente".

Federazione civica con Ventimiglia nel Cuore ribadisce che "non si può stravolgere il piano originale per installare gonfiabili, indipendentemente dal fatto che alcuni li ritengano anche un rischio per i bambini. Serve una visione chiara, che coinvolga cittadini e commercianti, evitando scelte improvvisate e autoritarie. Marina San Giuseppe, già penalizzata dalla mancanza di collegamenti pedonali con il centro città, merita una vera offerta turistica, non soluzioni di ripiego. I gonfiabili, inoltre, non rispettano gli obiettivi del piano demaniale. Lo stesso bando, all’articolo 1, chiarisce che la finalità era quella di incentivare le pratiche sportive legate al mare e all’arenile. L’inserimento dei gonfiabili è un evidente forzatura che lascia dubbi sulla sua reale motivazione che ha spinto il sindaco ad andare in questa direzione. Non si comprende a favore di chi o cosa sia stata fatta questa scelta. Del turismo e dello sport? Non crediamo proprio, il sindaco deve fare marcia indietro".