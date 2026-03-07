Palasport di Pian di Poma, tornano gli operai nel cantiere fermo da tre anni: possibili segnali di ripartenza dei lavori (Foto)

A Pian di Poma si intravedono i primi segnali di movimento attorno al cantiere del futuro Palasport, fermo ormai da circa tre anni alla fase delle fondazioni. Negli ultimi giorni, infatti, alcuni operai sono stati avvistati all’interno dell’area, un dettaglio che non è passato inosservato e che potrebbe rappresentare un primo indizio di una possibile ripartenza dei lavori.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dell’amministrazione comunale, ma la presenza di personale nel cantiere potrebbe essere collegata agli ultimi passaggi tecnici e organizzativi necessari per sbloccare definitivamente l’intervento. Il progetto del palazzetto dello sport, destinato a sorgere all’ingresso della zona di Pian di Poma, è rimasto fermo a lungo a causa del nodo legato ai maggiori costi dell’opera, emersi dopo l’avvio dei lavori. Come già emerso nei mesi scorsi, una perizia tecnica commissionata dal Comune aveva quantificato l’extra-budget necessario per completare la struttura in poco più di 3 milioni di euro, cifra molto vicina a quella richiesta dall’impresa incaricata per riaprire il cantiere. Il confronto tra le parti aveva quindi imboccato la strada della verifica tecnica e amministrativa per arrivare a un punto di equilibrio.

La comparsa degli operai potrebbe quindi essere legata a sopralluoghi, verifiche tecniche o attività preliminari, ma allo stesso tempo alimenta la speranza che il lungo stallo possa essere vicino alla conclusione. L’opera, una volta completata, avrà un valore complessivo vicino ai 20 milioni di euro, considerando anche gli oneri tecnici e quelli legati alla manutenzione della struttura nell’ambito della formula del leasing in costruendo con cui è stato finanziato l’intervento. Il Comune, infatti, provvederà al pagamento attraverso rate distribuite nell’arco di vent’anni.

Per ora si tratta soltanto di movimenti preliminari, ma dopo anni di immobilità ogni segnale che arriva dal cantiere di Pian di Poma viene osservato con attenzione. Se le trattative sui costi aggiuntivi dovessero davvero arrivare a conclusione nelle prossime settimane, la presenza degli operai potrebbe rappresentare il primo passo concreto verso la ripartenza del Palasport.