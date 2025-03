Speciale Weekend dell'8 e 9 marzo con la ‘Giornata Internazionale della Donna’ tra teatro, musica, conferenze e molto altro

Spettacoli, conferenze, presentazioni di libri e molto altro. Ecco gli eventi che caratterizzano la festa della donna di oggi, sabato 8 marzo e c’è solo l’imbarazzo della scelta, ma andiamo con ordine e iniziamo dalle rappresentazioni teatrali.



L’Associazione Noi4You presenta lo spettacolo teatrale dal titolo ‘Terremoto sui tacchi’, commedia romantica, scritta e interpretata da Giorgia Brusco insieme a Eugenio Ripepi. L’evento si terrà presso il Teatro Comunale di Ventimiglia alle ore 21.

Ufficio vendite di un’importante e nota azienda: la tranquilla vita di Quinto (Eugenio Ripepi), impiegato modello vagamente ipocondriaco, viene sconvolta dall’arrivo di Bernie (Giorgia Brusco), al secolo Bernadette Robioli, avvenente e focosa ragazza, amante del direttore del personale. Le abitudini di Bernie investono e travolgono la quotidianità di Quinto in balia dell’esuberante collega. Bernie, che ama essere ammirata e desiderata, trova terreno poco fertile nel nuovo collega, la cui vita ruota esclusivamente attorno al lavoro e alle sue manie e cerca in ogni modo di farsi benvolere.

Al Teatro del Palazzo del Parco di Bordighera (h 21.15), ad ingresso gratuito, è in programma lo spettacolo teatrale di Liber Theatrum dal titolo ‘Emozione Donna 2.0’ con la regia di Diego Marangon con testi quasi tutti firmati da donne: poetesse, scrittrici, giornaliste, artiste. Sul palco: Barbara Piombo, Caterina Valsecchi, Emilia Biagiotti, Jacqueline Veneziano, Laura Sibilla, Letizia Zito, Maria Cilla, Marisa Cita, Mirella Fazzolari, Monica Gragnani, Monica Rossi, Silvia Oliva, Sylvie Cicala, Stella Perrone.

In scena quattro semplici ma differenti sedie, a rappresentare idealmente la memoria, la tristezza, la dolcezza e la consapevolezza, per uno spettacolo dedicato al vario e articolato universo femminile e alle sue infinite emozioni e particolarità, ad accompagnare gli spettatori in un ideale percorso di vita della donna cercando di coglierne le infinite sfumature. Ricordi, dolore, sofferenza, sacrifici, ma anche voglia di giocare e ribellione, ironia e sarcasmo, giuste e legittime rivendicazioni, speranze e illusioni, che la donna vive da sempre in maniera più profonda ed emotivamente più intensa dell'uomo maschio.



Al teatro Palmieri di Diano Marina (h 21) sarà di scena Lella Costa in ‘Se non posso ballare non è la mia rivoluzione’, spettacolo ispirato a ‘Il catalogo delle donne valorose’ di Serena Dandini.

Cento donne entrano una dopo l’altra, chiamate da una citazione, un accento, una smorfia, un lazzo, una canzone, una strofa, un ricordo, una poesia, un gemito, una risata o un nome e si aggirano come fossero, finalmente, felici tutte. Donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese, che hanno lottato per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili, se non addirittura impensabili. Donne valorose che seppure hanno segnato la storia, contribuendo all’evoluzione dell’umanità, per uno strano sortilegio raramente vengono ricordate, con difficoltà appaiono nei libri di storia e tanto meno sono riconosciute come maestre e pioniere.



Per la rassegna ‘Lukètmi’ a ‘Lo Spazio Vuoto’ di Imperia (h 21.15) andrà in scena ‘Se fossi stata uomo?’. Sul palco Livia Carli, Gianni Oliveri e gli allievi dei corsi avanzati Zoe De Benedetti, Alessia Gazzano, Olga Gironi, Giovanni Savini.

Lo spettacolo è una carrellata sul percorso normativo verso l’emancipazione delle donne che alternerà parti teatrali e letterarie, per sottolineare l'importanza di continuare a ricordare l’8 marzo anche con eventi, letture, momenti di riflessione in un momento storico in cui si incominciano a incrinare i cardini del patriarcato e di conseguenza forti sono le reazioni da parte di chi non vuole un cambiamento sociale. ‘Se fossi stata uomo?’ incontra quindi la necessità di essere insieme donne e uomini per superare i principi di una società decisa completamente dal maschio che però ha reso anche l'uomo vittima di cliché e pregiudizi che non gli hanno permesso di essere pienamente sé stesso.



La ‘Giornata Internazionale della Donna’ a Camporosso invece si celebra domani, domenica 9 marzo, alle ore 16.30, nella sala dei Tigli del Centro Polivalente G. Falcone, con lo spettacolo teatral-musicale ‘Dicono che son solo canzonette’ a cura del Gruppo Penelope.

L' evento recita e canta scene di vita che raccontano, con leggera ironia, la donna italiana, la sua educazione sentimentale e la sua faticosa emancipazione sociale. Gli interventi musicali, a tema, sono a cura del Maestro Gianni Martini e delle cantanti Marisa Fagnani e Beatrice Orrigo.

Ecco altre iniziative per l’8 marzo: il Museo Civico ‘Girolamo Rossi’ di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell'IISL organizzano l'evento ‘Apronia Marcella e le altre. Voci e storie di donne per Ventimiglia’, giunto quest'anno alla 12ª edizione.

Per tutta la giornata l'ingresso al percorso museale per tutte le visitatrici sarà gratuito e alle ore 16.00, sette donne, impegnate in altrettanti settori della società e della comunità intemelia, dall'associazionismo alla cultura, dall'imprenditoria al volontariato, racconteranno le proprie esperienze in un dialogo che cercherà di delineare il ruolo femminile oggi nel Ponente Ligure. Modera l'incontro Fabio Piuma del MAR.



Al Castello dei Clavesana di Cervo, alle ore 10.30, saranno rievocate le pagine del libro di Silvia Genta ‘Sciasceline, le mani invisibili’ (Editore Ennepilibri, 2008).

L’incontro riguarderà il lavoro femminile nel campo dell’olivicoltura, partendo da quelle ragazze che nella prima metà del Novecento raccoglievano le olive, dette ‘sciasceline’, in quanto le prime provenivano da Sassello, alle donne imprenditrici di oggi che si occupano di olio, ma anche di viticoltura.

Durante la serata verrà anche proiettato il documentario ‘Per un pugno di olive’, diretto da Franco Revelli per Zemiafilm.



Alle 17, presso la sala Mario Saredi del Comune di Camporosso, donne non arrendevoli del passato verranno ricordate dalle socie del Club per l'Unesco di Sanremo Odv Ida Bazzan, Donatella Cataldo, Ersilia Ferrante e Bianca Scaglione. Il pomeriggio sarà, inoltre, allietato dagli intermezzi musicali della scuola MusicArte di Camporosso.

Cinque donne professioniste in vari ambiti (medico, avvocato, insegnanti e musicista) raccontano la storia di donne, coraggiose e determinate, che per prime in Italia, nei loro settori, sono riuscite ad affermarsi in un mondo che prima era considerato inaccessibile al genere femminile.



Porto Maurizio celebra la donna con una mattinata dedicata all'arte dal titolo ‘Donna sei luce d'arte’. Infatti a partire dalle 10 nel salone di palazzo Guarnieri in piazza Pagliari, il Circolo Parasio organizza un happening di pittura fluorescente al buio per le donne di tutte le età. Le signore, ragazze e bambine potranno realizzare opere originali completamente al buio con pitture fluorescenti. Le opere avranno come tema la donna, la luce e l'arte. Le tele verranno esposte nelle vetrine degli esercizi commerciali di Porto Maurizio che aderiscono all'iniziativa, nell'ambito dell'organizzazione di Porto Maurizio Viva.



Il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina dedicherà una speciale giornata di visita con bigliettazione gratuita per tutte le visitatrici, che potranno così accedere al ricco percorso espositivo dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 per conoscere la storia e i reperti del Golfo Dianese, dalle frequentazioni del Paleolitico sino alle invasioni barbariche, con al centro di questo mosaico storico e archeologico la figura della mitica dea Diana, da sempre simbolo della indipendenza e intraprendenza femminile.



Mentre la Rete Museale di Imperia propone alcune visite accompagnate dedicate alle ospiti presso i tre musei cittadini: Villa Grock, Villa Faravelli e il Museo Navale. Le attività saranno gratuite per tutte le donne partecipanti, previo acquisto del biglietto di ingresso al Museo.



Ma non solo donna questo fine settimana, spazio quindi anche ad altri eventi come quello della rassegna letteraria ‘Cervo in Blu d’Inchiostro’ dove oggi, alle ore 17.00, al Castello dei Clavesana di Cervo si parlerà dello scrittore Francesco Biamonti.

Nella conferenza verranno approfonditi temi e concetti appartenenti alla poetica di Biamonti e alla sua visione del mondo: il paesaggio, la storia, il confine, gli esclusi, la solitudine esistenziale, il progresso e la sua dimensione tragica; si farà riferimento al suo stile e alla sua prosa poetica; si parlerà dei suoi riferimenti filosofici e letterari, senza trascurare anche il suo impegno etico e civile. In definitiva si proverà per quanto possibile a fornire un quadro a tutto tondo dell’uomo, dello scrittore e dell’intellettuale.



Per la rassegna ‘Winter In Winter’ l’associazione Natya Chandra organizza per domani, domenica 9 marzo, nella ex Chiesa Anglicana di Bordighera (h 17) ‘La Via della Danza’: Chitrangee Uppamah e la sua compagnia porteranno sul palco i racconti danzati del Kuchipudi: uno sguardo suggestivo sull'incontro tra danza e mito in India.



Ancora ultimi botti per il Carnevale 2025 con la grande sfilata dei carri allegorici della 56ª edizione del Carnevale di Diano Marina. La giornata inizierà alle 10 con il Carnevale dei Bambini, seguito subito dopo dalla sfilata. I carri allegorici che sfileranno saranno sette, accompagnati da sbandieratori, ballerine brasiliane, artisti di strada e tanti altri gruppi in maschera per un totale di più di 1000 costumi.

Per i più sportivi segnaliamo oggi e domani al Teatro Casinò di Sanremo una delle tappe di selezione di Kombat Tour Italia, un galà d’eccellenza che spazia da incontri Pro e amatoriali con atleti di indiscusso valore e selezionati per le loro capacità e qualità. Si combatterà di Pugilato, Muay Thai, Kick Boxing, Santa boxe Cinese e K1 Rules offrendo al pubblico una varietà spettacolare ed unica. La manifestazione avrà inizio oggi alle 17 e terminerà alle 22 circa. Domenica inizierà 11 e terminerà intorno alle 23 con un incontro professionistico tra Italia e Francia valevole per il titolo europeo (Santa Boxe Cinese).



