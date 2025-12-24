Arma di Taggia: l’Emporio del Teatro torna in scena con “La locanda del tesoro nascosto”

Il Teatro Parrocchiale di Arma di Taggia si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento con la comicità e il teatro popolare.

Domenica 28 dicembre, infatti, l’Emporio del Teatro porterà in scena la commedia brillante “La locanda del tesoro nascosto”, scritta e diretta da Ernestina Pellesi, autrice e regista che da anni anima la scena teatrale locale con testi vivaci, ironici e ricchi di umanità.

La storia è ambientata a Calizzano, in una locanda gestita dalle sorelle Allegra e Diletta, affiancate dalla cugina Clarissa, personaggio frizzante e sempre pronto a complicare – o risolvere – le situazioni più improbabili. La quotidianità delle tre donne viene sconvolta dalla voce insistente di un tesoro nascosto, un mistero che in breve tempo attira nella locanda una serie di clienti eccentrici, avventurieri improvvisati e personaggi in cerca di fortuna… e non solo.

Tra equivoci, sospetti, ricerche rocambolesche e battute fulminanti, la commedia si sviluppa in un crescendo di situazioni esilaranti, mantenendo il pubblico con il sorriso fino all’ultimo colpo di scena. Il ritmo vivace e la costruzione brillante dei personaggi sono valorizzati dalla bravura degli attori, tutti interpreti con lunga esperienza sia nell’Emporio del Teatro sia in altre compagnie della zona.

La regia di Ernestina Pellesi, attenta ai tempi comici e alla coralità della scena, guida lo spettacolo con leggerezza e precisione, offrendo al pubblico un intrattenimento di qualità, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.

L’appuntamento rappresenta un’occasione speciale per trascorrere una serata all’insegna del buonumore e per sostenere una realtà teatrale che da anni contribuisce alla vita culturale del territorio, portando sul palco storie originali, personaggi vivaci e quella passione per il teatro che continua a unire attori e pubblico.