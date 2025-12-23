 / Eventi

“Composizioni – Atmosfere quotidiane”: dal 27 dicembre a Bordighera la prima personale di Roberta Botturi

La mostra sarà visitabile presso la sede dell’Accademia Balbo

L’Accademia G. Balbo Riviera dei Fiori di Bordighera ospita “Composizioni – Atmosfere quotidiane”, la prima mostra personale di Roberta Botturi. L’esposizione raccoglie una selezione di opere pittoriche che raccontano il percorso artistico dell’autrice, iniziato nel 2010 all’interno dell’Accademia sotto la guida del maestro Enzo Consiglio.

Il filo conduttore delle opere è la ricerca della luce e dell’atmosfera che possono emergere da semplici composizioni di oggetti quotidiani, apparentemente banali. Luci e ombre creano atmosfere impalpabili, spesso sospese, capaci di lasciare spazio all’immaginazione dello spettatore.

La mostra sarà visitabile presso la sede dell’Accademia Balbo, in via Lamboglia 3 a Bordighera, dal 27 dicembre al 6 gennaio. L’inaugurazione è prevista per sabato 27 dicembre alle ore 16.00. L’ingresso è libero; apertura tutti i giorni dalle 15.30 alle 19, con esclusione del 31 dicembre.

