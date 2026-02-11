Torna il Carnevale a Sanremo: festa per bambini e famiglie sabato prossimo sulla passeggiata del Sud-Est

Dopo il successo dello scorso anno, l’amministrazione comunale di Sanremo ha deciso di riproporre il Carnevale, confermando la festa dei coriandoli e delle pentolacce anche per il 2026, in continuità con quanto già realizzato nel 2025. L’appuntamento è fissato per sabato 14 febbraio a partire dalle 14.30 in corso Salvo d’Acquisto, nella zona Sud-Est della città. L’evento è pensato soprattutto per bambini e ragazzi, che potranno ritrovarsi mascherati per trascorrere un pomeriggio all’insegna del gioco e del divertimento, tra dolci tipici del periodo e le intramontabili maschere del Carnevale.

Nel corso della giornata sono previste numerose attività. A occuparsi dell’intrattenimento sarà l’associazione Talea, specializzata in iniziative dedicate ai più piccoli, che proporrà laboratori creativi, truccabimbi e giochi di vario genere, rivolti in particolare ai bambini che non parteciperanno alla sfilata delle maschere. La sfilata sarà invece organizzata dalla Dany Animation, che curerà anche l’animazione musicale dell’evento. Per i giovani partecipanti sono previsti piccoli premi, pensati per valorizzare la fantasia e l’impegno dei bambini in maschera. Al momento non sono previste sostanziali novità rispetto all’edizione dello scorso anno, ma l’amministrazione comunale non esclude che, in caso di crescente partecipazione, si possa valutare in futuro l’utilizzo di spazi più ampi, come già avvenuto per altri eventi dedicati ai più giovani, tra cui la baby maratona.

A rendere ancora più positiva l’attesa è anche il meteo: secondo le previsioni attuali, il pomeriggio di sabato 14 febbraio dovrebbe essere caratterizzato da tempo sereno. Le piogge previste nelle prime ore della giornata dovrebbero infatti lasciare spazio al bel tempo già dalla metà della mattinata, accompagnando l’evento fino alla sua conclusione. Anche il Carnevale sembra quindi essere rientrato formalmente negli eventi dell'amministrazione cittadina, entrando a far parte del calendario su cui l'assessore Alessandro Sindoni sta lavorando insieme all'ufficio turismo.