Vallebona inaugura la mostra di ceramica di Fabiana Maria D’Amico: "Vasadea". L'evento di apertura si è svolto venerdì scorso presso l'Area Arte in via del Municipio 1.

Il percorso espositivo che indaga il rapporto tra materia, simbolo e sacralità si potrà ammirare fino al 22 febbraio, da venerdì a domenica dalle 16 alle 20.

Il 13 febbraio alle 20, inoltre, è prevista una proiezione: Signs Out Of Time. Il 21 febbraio, invece, alle 18 si terrà La civiltà della Dea: il sacro e l’arte con Luisa Vicinelli. Un’occasione per avvicinarsi a una ricerca artistica che intreccia gesto, terra e memoria.