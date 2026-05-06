“Omaggio ad Ampelio Lorenzo Garini”, mostra di pittura a Bordighera (Foto)

“Omaggio ad Ampelio Lorenzo Garini” a Bordighera. Una mostra di pittura dedicata a un artista profondamente legato al territorio verrà inaugurata venerdì 8 maggio, alle 17 in via Vittorio Emanuele 269.

L’esposizione, che resterà aperta fino al 21 maggio dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30, rappresenta un’importante occasione per riscoprire e valorizzare il percorso artistico di Garini, attraverso una selezione di opere che ne esprimono la sensibilità, lo stile e il profondo legame con i paesaggi e le atmosfere della Riviera. "La sua produzione artistica è stata, infatti, collocata da alcuni critici nell’ambito del Post-Impressionismo" - fanno sapere gli organizzatori - "Garini, bordigotto di origine e di spirito, si è distinto in oltre 60 anni di attività per una tecnica personale e riconoscibile, basata sull’uso della spatola e del pennello 'grasso', capace di conferire alle opere una forte matericità e una suggestiva tridimensionalità".

La mostra verrà proposta in occasione del 70° anniversario della nascita della Festa della Mamma. "Fu celebrata per la prima volta in Italia proprio a Bordighera nel 1956, considerata la 'culla italiana' della ricorrenza grazie all’iniziativa di Raoul Zaccari e del floricoltore Giovan Battista Borra, che la legarono al mondo dei fiori" - ricordano gli organizzatori - "Venerdì 8 maggio saranno, perciò, omaggiate tutte le mamme presenti all’inaugurazione della mostra pittorico-floreale".

"L’iniziativa intende essere non solo un momento celebrativo della figura dell’artista ma anche uno spazio di incontro e dialogo aperto alla cittadinanza, agli appassionati d’arte e ai visitatori, offrendo un’esperienza culturale accessibile e coinvolgente in un contesto informale e accogliente" - dicono gli organizzatori - "Per l’intera settimana, i dipinti esposti saranno accompagnati da eleganti composizioni floreali, creando un suggestivo dialogo tra arte e natura. L'ingresso è libero. Il giorno dell'inaugurazione verrà offerto un rinfresco. Vi aspettiamo per condividere insieme un momento speciale!".