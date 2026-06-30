“Passi e Scatti": la Liguria di ponente vista con gli occhi dei ragazzi in una mostra fotografica a Sanremo

Sono questi gli ingredienti di "Passi e Scatti", il progetto ideato dalla Comunità Educativa Padre Semeria che si traduce in una mostra aperta al pubblico con inaugurazione prevista per domani, (mercoledì 1° luglio), alle ore 18, alla Galleria civica della Pigna (via Palma 16).

Il percorso ha visto protagonisti i ragazzi della comunità insieme a due giovani esterni: una scelta fortemente voluta in un’ottica di apertura, inclusione e vicinanza solidale.

Attraverso una serie di uscite nei luoghi più suggestivi del Ponente ligure — dai boschi dell'entroterra alle spiagge, passando per i borghi storici e le città - i partecipanti hanno esplorato il territorio unendo il movimento fisico al racconto visivo.

La particolarità del progetto risiede nella sua totale accessibilità, in quanto ai ragazzi non è stata fornita un'attrezzatura sofisticata. Imparando le prime regole della fotografia, i giovani hanno allenato lo sguardo ad osservare il paesaggio, trasformando ogni uscita in un’occasione per documentare il mondo circostante attraverso lo smartphone.

Le immagini esposte rappresentano il risultato autentico di un’esperienza educativa che ha avvicinato giovani al linguaggio delle immagini, insegnando loro a coordinare il muoversi in un luogo con il racconto attraverso uno scatto. Senza attrezzature specifiche ma con curiosità, attenzione e desiderio di mettersi in gioco.

"Siamo orgogliosi – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali - di sostenere un progetto capace di unire l'esplorazione del territorio all'inclusione sociale e alla crescita dei più giovani. 'Passi e Scatti' dimostra come l'arte e la cultura, anche attraverso uno strumento quotidiano come lo smartphone, possano diventare canali straordinari per dare voce ai ragazzi, insegnando loro a guardare il mondo con occhi nuovi, attenti e curiosi".