Ferragosto tra fuochi, lumini e leggende: il ponente ligure si prepara al weekend clou dell'estate

Il 15 agosto è, da sempre, il giorno più atteso e più denso di significati dell'estate italiana. Il termine Ferragosto deriva dal latino feriae Augusti, il "riposo di Augusto": una festività istituita dall'imperatore romano nel 18 a.C. che si andava a sommare ad altre celebrazioni del mese dedicate a Conso, dio della terra e della fertilità, in un periodo di pausa e festeggiamenti che seguiva la fine dei lavori nei campi. Originariamente la ricorrenza cadeva il 1° agosto, ma fu poi la Chiesa cattolica a spostarla a metà mese, facendola coincidere con l'Assunzione di Maria, il giorno in cui la tradizione cristiana vuole che la Madonna sia stata accolta in cielo. Una doppia anima, pagana e religiosa, che ancora oggi convive nel modo in cui si festeggia questo giorno: tra pranzi in famiglia, gite fuori porta e feste che durano fino a notte fonda.

Sulla Riviera dei Fiori, il modo migliore per celebrare Ferragosto resta quello di alzare gli occhi al cielo. A Diano Marina, domenica alle 22.30, il Molo delle Tartarughe fa da cornice al grande spettacolo pirotecnico che illumina il lungomare e le spiagge della cittadina, visibile da ogni angolo del litorale: colori e luci che, al ritmo della musica, regalano quel momento di stupore collettivo che da sempre accompagna la festa di mezz'agosto. Ma la magia della notte di Ferragosto, a ponente, passa anche dall'acqua. A San Lorenzo al Mare, sabato alle 23, sulla Spiaggia del Cerbero va in scena il suggestivo Rilascio dei Lumini in mare, curato dal Circolo Nautico I Delfini: un rito silenzioso e luminoso che chiude una serata iniziata ben prima, con la sagra in Piazza Marvaldi e la musica balfolk del Trad Plus Duo.

Ed è proprio di sagre e tavolate all'aperto che si nutre il vero spirito di Ferragosto in questi borghi. A San Lorenzo al Mare la sagra propone un menù fisso con antipasto misto, trofie al pesto, roast beef e dolce, mentre nell'entroterra il paese di Armo ospita, sul colle omonimo, la storica Sagra du Pan Fritu, evento identitario della cucina ligure che tra sabato e domenica alterna stand gastronomici, spettacoli di danza acrobatica, un bike show e la Santa Messa patronale. A Cosio d'Arroscia, in frazione Leverone, si celebra invece la Sagra della Buridda, il tipico piatto a base di stoccafisso, patate, coste, pinoli e olive, accompagnato da musica e dj set fino a tarda notte, mentre a Triora, in frazione Verdeggia, la Sagra della Capra e fagioli propone piatti della tradizione montana con l'orchestra Cristian e la Luna Nueva. Non mancano le feste patronali: a Vallecrosia al Mare si celebra San Rocco con cibo, musica e balli tra sabato e domenica, mentre a Pigna, sempre nel segno di San Rocco, la Tensostruttura del Campo Sportivo ospita una serata gastronomica con la compagnia musicale de I Braida. A Seborga e a Perinaldo, infine, il Ferragosto si festeggia in piazza con orchestra e baby dance nel primo caso, con cena e musica folk fusion nel secondo.

Chi invece cerca un Ferragosto diverso, lontano dalle tavolate e più vicino ai brividi, può lasciarsi guidare dagli Storyteller di Autunnonero nel cuore del borgo delle streghe. A Triora, sabato alle 22, prende il via il Ghost Tour: Kevin e Brigida accompagneranno i partecipanti con le loro lanterne tra le strette vie del centro storico, in un viaggio notturno fatto di miti, leggende e storie di stregoneria, che si chiude con lo spettacolo Il Volo degli Striges. Un modo alternativo, e decisamente suggestivo, per vivere la notte più magica dell'anno.

I concerti: da Clara a Pau, passando per l'Unplugged di Imperia

Sul fronte musicale, il nome che catalizza l'attenzione del weekend è quello di Clara, che sabato sera sale sul palco di Pian di Nave a Sanremo per One Night Summer Hits, la rassegna che nelle scorse settimane ha già portato in città alcuni tra i nomi più caldi della musica italiana del momento. Poco distante, sulla Banchina Aicardi di Imperia, prende il via l'undicesima edizione dell'Imperia Unplugged Festival: sabato il palco è dei Roommates, band alternative rock nata nell'estremo ponente e attiva dal 2012, in un live che vede protagonista anche il cantautore genovese Edoardo Chiesa; domenica la rassegna si chiude con la serata dedicata al progetto Music 4 Young, che offre un palco professionale alle nuove generazioni tra hip hop, trap, urban e cantautorato contemporaneo, frutto della collaborazione tra Imperia Musicale e il collettivo M4Y.

Il resto del cartellone concertistico non è da meno. A Taggia Arma, sabato notte, Piazza Tiziano Chierotti si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto per la Zona Bastarda Dj Set, che vede protagonista Pau, frontman e fondatore dei Negrita; domenica lo stesso palco ospita Voglio tornare negli anni '90, live show a tema dedicato a un decennio indimenticabile. A Dolceacqua, in Piazza Mauro, sabato sera i Vedo Nero rendono omaggio a Zucchero Fornaciari, mentre a Riva Ligure il Rock and Roll e l'R&B anni '50-'60 dei Geno and his Rockin' Dudes animano Piazza Matteotti sabato, e domenica è la volta del tributo a Lucio Battisti firmato dalla band Nuovi Solidi in Piazza Ughetto. A Ventimiglia, sabato, il Belvedere Resentello ospita il concerto cover degli 883 a cura del Gruppo Timeout. A San Lorenzo al Mare, per chi ama le sveglie insolite, alle 6 del mattino di sabato è di scena il Concerto all'alba del gruppo Nuovi Solidi, al Porticciolo L'Ancora. A Ospedaletti, il Piazzale al Mare propone sabato lo show della 7x8 Settesotto Party Band e domenica la musica e ballo dell'Orchestra Laura Fiori.

Musica classica e spettacoli d'autore

Tra gli appuntamenti più raffinati del weekend spicca, domenica, quello della rassegna Musica nei Castelli di Liguria a Vallebona: in Piazza XX Settembre va in scena Music & Song from Ireland, viaggio tra le sonorità della tradizione gaelica affidato ai Birkin Tree, la formazione italiana più autorevole del genere, tra ballate, reel, jig e hornpipe. A Bajardo, sempre domenica, il Giardino del Tiglio ospita il Concerto di Mezz'Estate di Freddy Colt & i suoi Swing Kids, orchestra di dieci elementi che fa rivivere l'età d'oro della canzone sincopata italiana, tra Kramer, Barzizza, Natalino Otto e il Quartetto Cetra. Sempre a Dolceacqua, domenica, il Castello dei Doria ospita una prova di teatro colto: il Macbeth di William Shakespeare, messo in scena dal Liber Theatrum con la regia e la traduzione di Marco Gualco per l'iniziativa Teatro del Banchero.

Intrattenimenti vari, tra astronomia, tour e feste in piscina

Il weekend offre anche appuntamenti pensati per chi cerca un Ferragosto diverso dal solito. A Imperia, il Museo Navale e Planetario propone entrambe le sere lo spettacolo Il cielo dell'estate – Special edition, un viaggio tra nebulose e polveri cosmiche adatto dagli otto anni in su, mentre sabato alle 21 è di scena Gira Parasio, visita guidata al borgo antico dopo l'eclissi di sole e le stelle cadenti. A Ventimiglia, domenica, i Giardini Hanbury ospitano un'osservazione astronomica a cura dell'associazione Stellaria. A Bordighera, entrambe le sere, il Tour Monet guida i visitatori tra i luoghi immortalati dal pittore francese, con ritrovo a Villa Pompeo Mariani; sempre a Bordighera, sabato, la Rotonda di Sant'Ampelio ospita Balliamoci l'Estate con lo showman Gianni Rossi, che domenica si sposta a Pian di Nave a Sanremo con lo stesso format.

A Sanremo, chi vuole scoprire i segreti del Teatro Ariston può partecipare sabato all'Ariston Tour, percorso guidato tra camerini e corridoi che hanno fatto la storia della musica italiana; a Villa Ormond, sabato, si tiene il Summer Party, serata con cena all'aperto e corsi di ballo in quattro sale diverse, mentre al Royal Hotel prosegue la rassegna Folies Royal 2026 con le serate Music Time a bordo piscina, animate sabato dal Sweet Swing Trio e domenica dal duo acustico Velvet Sound. A Santo Stefano al Mare, sabato, l'Aregai Marina Hotel propone Ferragosto Vista Mare, giornata di musica non-stop, maxi buffet e anguriata per tutti. A Castellaro, infine, il Resort del Castellaro Golf ospita sabato un Pool Party pensato per famiglie e gruppi di amici, tra musica, food e drink a bordo piscina, mentre a Costarainera il centro storico si anima con una serata danzante e cena conviviale, e a San Bartolomeo al Mare Piazza della Torre ospita sabato una serata di divertimento a cura dello speaker Paolo Bianco.

A chiudere il quadro del weekend è, come da tradizione, lo shopping di Ferragosto: a Sanremo, tra sabato e domenica, tornano i Saldi di Gioia, l'iniziativa di Confcommercio che tiene aperti i negozi del centro cittadino fino alle 23, regalando ai residenti e ai turisti in città per il ponte un'occasione in più per godersi le vie del centro anche dopo cena, tra vetrine illuminate e locali affollati fino a tarda sera.

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