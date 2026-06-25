Sanremo celebra i 70 anni del Festival Internazionale del Jazz con la mostra fotografica "JAZZIN'"

La fotografia celebra la musica con “JAZZIN' - SANREMO SUONA JAZZ...DAL 1956”, mostra fotografica a cura di Umberto Germinale che sarà inaugurata al Casinò di Sanremo venerdì 26 giugno alle ore 17 e visitabile dal 28 giugno al 4 luglio.

“JazzIn Sanremo” è un progetto che nasce per celebrare i 70 anni di nascita del “Festival Internazionale del Jazz di Sanremo”, il primo in Italia e tra i primi in Europa ad avere un lungo respiro e una programmazione di altissimo livello artistico.

Il percorso espositivo, al quale hanno collaborato Marco Vigorosi, Lello Carriere e Marco Donatello, si sviluppa attraverso quattro momenti differenti. Presso l'ingresso del Casinò il pubblico troverà una mostra fotografica dedicate alle pagine storiche della rivista Musica Jazz – allora organizzatrice della manifestazione nelle persone di Arrigo Polillo e Giancarlo Testoni – insieme alle fotografie delle passate rassegne di Unojazz&Blues assieme a proiezioni di eventi e concerti jazz che hanno animato Sanremo dal 1983 a oggi.

La fotografia salirà anche sul palco del teatro: prima dell'inizio dei concerti al teatro dell’opera del Casinò saranno proiettate le immagini storiche di Unojazz&Blues.

Sono state realizzate anche 5 cartoline da collezione destinate al pubblico di cui quattro di ritraggono alcuni tra i musicisti più importanti delle passate rassegne jazz, mentre la quinta riproduce la prima recensione e il programma dell'edizione d'esordio del Festival Internazionale del Jazz di Sanremo del 1956.

Grande successo ha avuto anche la prima edizione di un Concorso Internazionale di fotografia dedicato al jazz, realizzato in collaborazione con AFIJ (Associazione Fotografi Italiani di Jazz). Il concorso ha registrato partecipanti provenienti da tutta Europa e i vincitori saranno annunciati durante la serata del 30 giugno dove saranno mostrati i loro scatti e portfolio.

Umberto Germinale

Umberto Germinale si avvicina al jazz e subito dopo alla fotografia a metà degli anni '70. Da metà anni novanta inizia a collaborare e pubblicare su riviste specializzate quali Jazz, Jazz It, Musica Jazz e Jazz Hot, e con vari musicisti per copertine e progetti. Tra le collaborazioni principali, tra il 2005 e il 2010, si segnalano quelle con il Teatro Modena di Genova, come fotografo ufficiale del Monte Carlo Jazz Festival, del Monte Carlo Summer Festival e del PercFest di Laigueglia. Espone in mostre personali e collettive sia in Italia che all’estero. Dal 2004 al 2018 è Direttore artistico della rassegna “Jazz sotto le Stelle” di Ospedaletti. È membro di Phocus Agency e membro fondatore di AFIJ.

Unojazz&Blues è sponsorizzato da Unoenergy, azienda sanremese attiva su tutto il territorio nazionale nella commercializzazione di gas, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico.

Per informazioni e prenotazioni: www.unojazzandblues.it