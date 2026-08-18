Sanremo, al Grand Hotel & Des Anglais presentazione del libro “Tabacco e Spiritualità” in anteprima nazionale

Venerdì 11 settembre, alle ore 19.00, nella prestigiosa Sala dei Cavalieri del Grand Hotel & Des Anglais di Sanremo, si terrà la presentazione in anteprima nazionale del libro “Tabacco e Spiritualità”, opera letteraria scritta a quattro mani da Rinaldo Mazzetti e Roberto d’Argenio.

Un appuntamento che propone un viaggio tra storia, cultura e tradizioni, esplorando il rapporto millenario tra il tabacco e la dimensione spirituale dell’uomo e offrendo al pubblico l’occasione di approfondire un tema che attraversa continenti, epoche e civiltà.

Il tabacco, nel corso dei secoli, ha infatti attraversato continenti, culture e civiltà assumendo significati che vanno ben oltre il semplice consumo. È infatti diventato un elemento capace di unire la dimensione spirituale, l’esperienza sensoriale e la vita sociale, dalle Americhe precolombiane, dove accompagnava i Rituali sacri ed il dialogo con il mondo spirituale, fino alla diffusione in Europa, in Asia, in Africa e in Oceania.

“Tabacco e Spiritualità” ripercorre proprio questa lunga storia culturale, analizzando il ruolo che il tabacco ha assunto nelle diverse società che lo hanno conosciuto, accolto e trasformato.

Rinaldo Mazzetti arriva alla sua prima esperienza editoriale dopo un lungo percorso professionale e personale. Per oltre trent’anni dirigente nell’ambito della sanità privata, dalla metà degli anni Ottanta coltiva una profonda passione per il mondo del tabacco e del vino. Nel 1991 consegue il titolo di sommelier professionista e oggi svolge attività di divulgazione nel settore dei sigari, partecipando come degustatore a numerose masterclass. Ricopre inoltre il ruolo di Brand Ambassador di Finecigars, azienda specializzata nell’importazione di sigari provenienti dal Nicaragua e dalla Repubblica Dominicana.

Roberto d’Argenio, nato a Formia nel 1998. Laureato in Storia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, è attualmente prossimo al conseguimento della laurea magistrale in Scienze Storiche, curriculum contemporaneo, presso il medesimo Ateneo.

Da sempre profondamente appassionato di storia, con una particolare predilezione per quella contemporanea, d’Argenio coltiva anche un interesse per la cultura del fumo lento e una fortissima passione per l’orologeria, nata quando aveva appena otto anni e divenuta nel tempo una presenza costante nella sua vita. Dopo circa tre anni di ricerca e intenso lavoro, è inoltre prossimo alla pubblicazione del suo primo libro, “Il secolo delle tenebre. François Furet e la genealogia della modernità politica tra rivoluzioni, totalitarismi e memorie europee”, dedicato al pensiero dello storico francese François Furet e alla riflessione sui totalitarismi. L’opera nasce dall’approfondimento dei temi legati alla storia politica e intellettuale del Novecento e si inserisce nel più ampio interesse dell’autore per la comprensione della contemporaneità.

La serata sarà completata da un momento dedicato alla degustazione e all'incontro tra due espressioni del cosiddetto slow living: il sigaro e il whiskey.

Terminata la presentazione del libro, sarà possibile partecipare a un ricco apericena e a una degustazione guidata da sommelier, che abbinerà il sigaro nicaraguense Infiel Corona con un Single Pot Still Irish Whiskey, invecchiato 5 anni, della Great Northern Distillery. Un distillato selezionato e imbottigliato dall’imbottigliatore indipendente italiano Whisky Facile: una realtà italiana nata attorno a un gruppo di appassionati e divulgatori che da anni raccontano il mondo del whisky con un approccio competente, ma accessibile a tutti.

L’evento nasce dalla collaborazione tra due associazioni culturali attive sul territorio matuziano: Smoky Blinders Cigar Club e l’Associazione Culturale Aquila Revelans.

Gli Smoky Blinders si occupano del Bonne Vivre, della degustazione, e della conoscenza del tabacco e fumo lento in tutte le sue sfaccettature.

L’Aquila Revelans tratta le tradizioni antiche delle scienze tradizionali, con particolare riferimento alla spiritualità che in esse è contenuta. Ecco, quindi che questo evento si sposa perfettamente con i valori portati avanti dalle due associazioni.

Presentazione del libro a ingresso gratuito.