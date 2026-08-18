Riva Ligure, Walter Pistarini racconta la musica che ha cambiato il mondo nella 12esima edizione di "Sale in zucca"

Prosegue la dodicesima edizione di Sale in Zucca, la rassegna culturale promossa dal Comune di Riva Ligure e diretta dal giornalista Claudio Porchia, che anche quest'anno si conferma uno degli appuntamenti culturali più seguiti dell'estate nel Ponente ligure.

Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 20 agosto, alle ore 21.15 in piazza Matteotti, e sarà dedicato al rapporto tra musica, ambiente e coscienza civile con Walter Pistarini, giornalista, saggista e tra i maggiori esperti italiani di canzone d'autore.

Nel corso della serata presenterà il volume "Canzoni per un sogno. Prima enciclopedia della canzone ecologista", un'opera che racconta artisti e canzoni capaci di dare voce ai grandi temi dell'ecologia, della tutela dell'ambiente, della pace e del rapporto tra uomo e natura. Un viaggio nella musica che mostra come, nel corso dei decenni, molte canzoni siano diventate strumenti di riflessione, sensibilizzazione e impegno civile, contribuendo a diffondere una nuova consapevolezza sui temi ambientali e sociali.

Ad arricchire l'incontro saranno gli interventi musicali di Christian Gullone, accompagnato al pianoforte da Matteo Minichetti, che interpreterà alcuni dei brani più significativi legati ai temi affrontati nel libro. Musica e parole si alterneranno in un percorso capace di raccontare la nascita e l'evoluzione della coscienza ecologica contemporanea, offrendo al pubblico un'esperienza coinvolgente e ricca di emozioni.

L'appuntamento conferma la vocazione di Sale in Zucca a proporre incontri che intrecciano letteratura, musica e attualità, offrendo occasioni di approfondimento culturale su temi di grande interesse e coinvolgendo il pubblico in un dialogo aperto con autori e protagonisti della cultura italiana.

La dodicesima edizione della rassegna si concluderà giovedì 27 agosto con "Per Bacco, che musica! Quando il vino incontra le note", incontro dedicato al libro del maestro Ennio Cominetti, che guiderà il pubblico in un originale viaggio tra musica ed enologia, mostrando come musica e degustazione possano dialogare attraverso emozioni, memoria e sensibilità culturale.

La serata finale si concluderà con il tradizionale brindisi con il Moscatello di Taggia offerto dalla Cantina SanSteva, preceduto da una presentazione del celebre vino a cura della scrittrice e sommelier Maria Luisa Alberico, e accompagnato da una degustazione di specialità del territorio proposta dalla B&B Dolciaria di Roberto Fiumara, per salutare il pubblico e dare appuntamento alla tredicesima edizione di Sale in Zucca.