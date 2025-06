Giugno positivo per gli hotel di Sanremo: “Bene i weekend, luglio si giudicherà in divenire”

Giugno si chiude con un bilancio positivo per l’accoglienza alberghiera a Sanremo. A dirlo è Silvio Di Michele, presidente di Federalberghi Sanremo, che evidenzia un mese vivace per gli hotel della Riviera dei Fiori, grazie soprattutto all’effetto trainante dei ponti di primavera e a un clima già pienamente estivo.

“Sicuramente a livello alberghiero è stato un buon mese – spiega Di Michele –. I weekend sono stati ottimi, ma abbiamo registrato dati discreti anche in settimana. Complici le alte temperature e le condizioni meteo favorevoli, si è lavorato con una buona continuità”.

Il turismo, quindi, continua a premiare la città dei fiori, confermandola tra le mete più gettonate della Liguria. Ma ora l’attenzione si sposta su luglio, un mese che storicamente presenta dinamiche più variabili: “Da sempre è un mese un po' strano, c'è uno zoccolo di clientela che prenota con anticipo, mentre altri si aggiungono strada facendo. Per tanto è un mese che si giudicherà in divenire. Chiaramente speriamo in bene”.

A trainare le presenze, come spesso accade d’estate, è la componente straniera. Giugno ha confermato questa tendenza, con i turisti francesi in testa, ma con una buona rappresentanza anche da altri Paesi europei. “Lo straniero la fa da padrone nei mesi estivi – conferma il presidente –. Non so la percentuale esatta, ma direi che siamo al 50% tra stranieri e italiani”.

In attesa di vedere come evolverà luglio, il primo bilancio della stagione turistica sanremese lascia spazio all’ottimismo: il clima, la posizione geografica e la proposta culturale della città continuano a rappresentare un richiamo forte per i viaggiatori italiani e internazionali.