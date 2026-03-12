Pigna investe nella sicurezza: approvato il progetto da 50mila euro per la nuova videosorveglianza del capoluogo

La Giunta comunale di Pigna ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza nel capoluogo, un intervento volto a rafforzare la sicurezza urbana attraverso l’installazione di nuove telecamere e sistemi di trasmissione.

L’intervento, denominato “Impianto di videosorveglianza comunale – Pigna capoluogo”, prevede un investimento complessivo di 50.000 euro. Di questi, 40.000 euro provengono dal Fondo Strategico Regionale 2025 della Regione Liguria, destinato ai comuni sotto i 3.000 abitanti per progetti di sicurezza, mentre i restanti 10.000 euro saranno coperti con fondi del bilancio comunale. Il progetto rappresenta il primo lotto funzionale del sistema di videosorveglianza e riguarderà in particolare il centro abitato del capoluogo. L’obiettivo è migliorare il controllo del territorio e prevenire fenomeni di illegalità, potenziando al tempo stesso gli strumenti a disposizione dell’amministrazione e delle forze dell’ordine.

Il progetto esecutivo è stato redatto dal perito industriale Giuseppe Messina, incaricato dal Comune per la progettazione, la direzione lavori e la contabilità dell’opera. La verifica tecnica è stata effettuata dal responsabile del servizio lavori pubblici, l’architetto Gianni Ughetto, che ricopre anche il ruolo di Responsabile unico del progetto (RUP). Nel quadro economico dell’intervento sono previsti 36.750,62 euro per i lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza e dei costi della manodopera, mentre la restante parte delle risorse sarà destinata a IVA, spese tecniche, contributi previdenziali e imprevisti.

Come sottolineato nella delibera, il progetto è stato giudicato “pienamente rispondente alle esigenze dell’amministrazione comunale e agli indirizzi programmatici dell’ente in materia di potenziamento dei sistemi di sicurezza urbana”. L’approvazione del progetto consente ora al Comune di procedere con l’affidamento dei lavori e l’avvio dell’intervento, che dovrà essere realizzato e rendicontato entro il 31 dicembre scorso, termine previsto per i finanziamenti regionali.