Don Daniele Bisato, guida di pace e fede: il ricordo commosso degli obiettori Caritas di Ventimiglia-Sanremo

Gli obiettori di coscienza Caritas al servizio militare della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo ricordano con profonda emozione e gratitudine la figura di don Daniele Bisato, guida spirituale e punto di riferimento per generazioni di giovani.

Coloro che hanno svolto il Servizio civile tra il 1980 e il 2004 testimoniano come don Daniele sia stato per loro formatore e accompagnatore instancabile, capace di lasciare un segno duraturo nel tempo. Fino agli ultimi giorni della sua vita, infatti, non ha mai smesso di richiamare tutti a un impegno concreto per la pace: “pensare e praticare la Pace alla luce della Fede, respingendo il pessimismo dei tempi e la disillusione degli uomini”.

La sua figura emerge come quella di un uomo mite ma al tempo stesso risoluto e determinato, profondamente coerente nella sua vocazione sacerdotale e nella scelta dei valori fondamentali. La sua esistenza è stata un esempio vivido di non violenza, fede, speranza e carità, incarnate nella quotidianità.

Chi lo ha conosciuto ricorda in particolare la sua voce forte e decisa, capace di risuonare tanto sull’altare quanto nei momenti di incontro e formazione. Era una presenza che spronava, correggeva e sosteneva, invitando sempre a “guardare in alto con i piedi ben piantati sulla terra”.

In occasione del suo novantesimo compleanno, accanto alla panchina del Seminario dove amava sostare in meditazione, era stato piantato un piccolo mandorlo. Oggi quell’albero diventa un simbolo ancora più significativo: memoria viva e segno di continuità, radicato nella terra ma proteso verso il futuro.

Da ieri, quel mandorlo rappresenta per tutti un ricordo colmo di gratitudine e al tempo stesso uno stimolo a proseguire il suo impegno per la pace, affinché il suo insegnamento continui a germogliare nelle coscienze e nelle azioni di chi lo ha incontrato.