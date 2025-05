Il Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola a 'L'Intervista': il Principe Alberto II, i negozi di paese e il progetto per la scuola (Video)

Lo speciale rapporto di amicizia con il principe Alberto II di Monaco, la battaglia in difesa dei negozi di paese soffocati dai centri commerciali, il progetto della nuova scuola condizionato dal fallimento dell'appaltatore e dal rincaro dei materiali edili, l'impegno per l'entroterra e gli sbocchi turistici, l'ulteriore valorizzazione del Rossese e il suo nuovo ruolo da promotore di eventi legati a Sanremo e alla Riviera dei fiori. Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua, parla a tutto campo nella nuova puntata del format web tv “L'intervista”. “L'amicizia con il principe? Ci ha unito lo sport, dopo la riscoperta dei legami storici tra Dolceacqua e la famiglia Grimaldi. E' un appassionato di padel: spesso viene a giocare sui nostri campi, in forma privata. Una partita, poi la degustazione di prodotti locali con un bicchiere di Rossese. E' davvero una persona amabile, e il mio rapporto con lui si basa su cose molto semplici”.

Alberto II l'ha voluto come presidente dell'associazione Siti storici Grimaldi italiani, che coinvolge 36 Comuni tra Nord e Sud. Ed a parte le frequenti visite private, si sa già che il principe tornerà in forma ufficiale a Dolceacqua il 5 settembre prossimo per i festeggiamenti dedicati al quarantennale della locale organizzazione di Protezione civile, che collabora con la Croce Rossa monegasca. Gazzola rivela poi l'intenzione di proporre anche una mostra degli abiti di Ranieri III, il padre di Alberto, dopo l'esposizione dedicata a quelli della madre Grace Kelly. La location è sempre la stessa: il Casinò di Sanremo.

Quanto ai progetti per il borgo che amministra da 16 anni ininterrotti (quarto mandato, attualmente il sindaco più longevo nell'Imperiese), la nuova scuola è prioritaria: “L'attuale sede non è più idonea e ogni anno dobbiamo pure rifiutare ulteriori iscrizioni. Dopo vari ostacoli, tra fallimento dell'impresa e forte rincaro dei costi, siamo riusciti a far ripartire i lavori per il nuovo edificio scolastico, ritagliando per ora la parte mensa e palestra, che contiamo di finanziare con la vendita e il cambio di destinazione d'uso del vecchio immobile, destinato a diventare l'unico albergo di Dolceacqua”. Il borgo dei Doria vive, infatti, di turismo ma con un'offerta ricettiva totalmente extra-alberghiera: 400 posti letto tra B&B, alloggi vacanze e affittacamere, a fronte di 800 arrivi di pullman turistici l'anno, oltre agli ospiti che viaggiano in auto.

E sui centri commerciali che si “mangiano” i negozietti di paese, questione comune in tutto l'entroterra (e non solo), Gazzola attacca: “Ne ho contato ben 12 a noi vicini, nel raggio di 2/3 chilometri, una concentrazione che nemmeno a Milano si riscontra. Faccio una proposta: chi apre questi supermercati dovrebbe garantire gli stessi prezzi dei prodotti in vendita anche nelle piccole attività commerciali. Che, non va dimenticato, sono state fondamentali durante la pandemia. A Dolceacqua ci sono ancora tre negozi di alimentari, ma soltanto grazie al movimento turistico”.