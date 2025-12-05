 / Politica

Politica | 05 dicembre 2025, 15:09

Parigi, la Liguria protagonista al quarto anniversario del Trattato del Quirinale

L’assessore Marco Scajola all’Assemblée nationale per rafforzare i rapporti Italia–Francia su trasporti e frontalieri

Marco Scajola

In occasione del quarto anniversario del Trattato del Quirinale, l’assessore regionale ai Trasporti e ai Rapporti con i lavoratori frontalieri Marco Scajola, in rappresentanza della Regione Liguria, parteciperà a un importante incontro sul tema all’Assemblée nationale di Parigi.
Durante l’evento, che si svolgerà martedì 9 dicembre ed è organizzato dal groupe d’amitié France – Italie, verranno affrontati numerosi temi di rilevanza strategica per le relazioni bilaterali tra Italia e Francia, con un focus particolare sui trasporti internazionali e sui collegamenti transfrontalieri, che negli ultimi mesi hanno registrato importanti progressi grazie anche alla sempre maggiore collaborazione tra Regione Liguria e Région Sud.
All’appuntamento prenderanno parte l’ambasciatrice italiana in Francia Emanuela D’Alessandro, europarlamentari e parlamentari italiani e francesi e i rappresentanti delle Camere di commercio italiane di Lione, Marsiglia e Nizza.

