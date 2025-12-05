Aggressione a sindacalisti Uilm davanti all’ex Ilva di Conegliano: dura condanna di Gianni Berrino

“É inaccettabile quanto avvenuto stamattina al segretario generale della Uilm Luigi Pinasco, al segretario Claudio Gabras e a tre delegati aggrediti a calci e pugni davanti allo stabilimento ex Ilva di Conegliano. Gli aggressori, che indossavano felpe della Fiom, siano presto individuati e puniti. Nessuna motivazione potrà mai giustificare tale brutale violenza, di cui è senz’altro responsabile anche il segretario della Cgil Landini, il quale ha espressamente inneggiato ad una strategia della tensione”.



Lo dichiara il senatore ligure di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.