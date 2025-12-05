“É inaccettabile quanto avvenuto stamattina al segretario generale della Uilm Luigi Pinasco, al segretario Claudio Gabras e a tre delegati aggrediti a calci e pugni davanti allo stabilimento ex Ilva di Conegliano. Gli aggressori, che indossavano felpe della Fiom, siano presto individuati e puniti. Nessuna motivazione potrà mai giustificare tale brutale violenza, di cui è senz’altro responsabile anche il segretario della Cgil Landini, il quale ha espressamente inneggiato ad una strategia della tensione”.
Lo dichiara il senatore ligure di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.
sabato 06 dicembre
venerdì 05 dicembre
Politica | 05 dicembre 2025, 14:15
Aggressione a sindacalisti Uilm davanti all’ex Ilva di Conegliano: dura condanna di Gianni Berrino
Il senatore di Fratelli d’Italia chiede punizioni immediate per gli autori e accusa la Cgil di fomentare tensioni
