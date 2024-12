Rinnovato l'accordo tra Prefettura e Comune di Ventimiglia: in arrivo un secondo PAD, si cerca un immobile privato

Con un incontro che si è svolto nel pomeriggio in Prefettura, è stato rinnovato l’accordo tra il Comune di Ventimiglia e la Prefettura di Imperia, per la gestione dei ‘Pad’, in punti di assistenza diffusi, con la gestione affidata alla Caritas Intemelia.

“I presidenti di ordine e sicurezza verranno mantenuti – ha detto il Prefetto – come alla stazione ferroviaria, alle Gianchette, ai giardini pubblici e altre zone. I controlli eseguiti finora hanno garantito ottimi risultati ma, quello che stiamo cercando di fare è di rivolgerci al mercato immobiliare privato per trovare una struttura che possa ospitare il secondo PAD”.

All’incontro di oggi erano presenti, insieme al Prefetto Massimo Valerio Romeo, anche il Sindaco della città di confine Flavio Di Muro e il responsabile della Caritas, Maurizio Marmo. Il rinnovo dell’accordo è valido per un anno, dopo l’inizio sperimentale di 6 mesi.

Per il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro “Rimane la ‘caccia aperta’ e la ‘tolleranza zero’ contro i fenomeni di criminalità, compiute in gran parte a Sanremo da migranti. Gli effetti del lavoro fatto ha dato ottimi risultati ed ora, dopo la sperimentazione del primo ‘PAD’ ha dato gli effetti sperati. Non abbiamo mai voluto evitare il secondo, per famiglie e persone che hanno problemi. Deve rimanere il concetto che la struttura non crei problemi e che la competenza è dello Stato, sia per il reperimento risorse che per la scelta dell’immobile. Io sono il primo a togliere un immigrato dal fiume dove è a rischio vita, fornendo un tetto e un pasto caldo. Ma ci devono anche andare, perché tanti migranti fuggono da una prima assistenza, sia perché sono in transito e perché possano essere trattenuti. Ben vengano strutture nuove che possano migliorare la qualità della vita della città, che possa consentire la convivenza tra migranti e residenti”.