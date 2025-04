Elezioni comunali, il candidato sindaco Fabio Perri presenta la sua squadra: 'La tua Vallecrosia' (Foto e video)

"Dodici persone preparate, volenterose e innamorate della propria città. Sono donne e uomini della città che vivono e lavorano a Vallecrosia" - dice il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali a Vallecrosia Fabio Perri parlando dei candidati nella lista "La tua Vallecrosia" che, in serata, ha presentato ai numerosi cittadini presenti al point inaugurato lo scorso 8 marzo in via Colonnello Aprosio 399.

Manuela Balbis, Gabriele Chiappori, Paolo Cuneo, Salvatore Fida, Rocco Luccisano, Deborah Mognol, Rosa 'Rosella' Muratore, Rocco Noto, Luca Pellegrino, Mattia Petrini, Luciana Rondelli e Mirko Valenti sono le donne e gli uomini che hanno deciso di mettersi in gioco al fianco dell'attuale consigliere comunale di minoranza Fabio Perri. A turno si sono presentati elencando, inoltre, gli obiettivi previsti per migliorare Vallecrosia e renderla più bella, vivace e verde.

"Ho 47 anni, sono una mamma e una commessa presso una tabaccheria" - afferma Manuela Balbis - "La passione per la politica mi è stata trasmessa da mio padre, da lui ho imparato che amministrare una città non significa solo prendere decisioni ma anche saper ascoltare e comprendere. Uno dei punti fondamentali del mio impegno è la riqualificazione del centro storico che merita di essere valorizzato, servono investimenti mirati per renderlo più curato e attrattivo. Un centro storico più vivo significa una città più forte e capace di attirare visitatori per creare un legame tra tradizione e innovazione".

"Ho 42 anni e sono un imprenditore" - dice Gabriele Chiappori - "Questo è un territorio che può mostrare competitività ma per riuscirci deve attivare un senso di partecipazione. Sono stato consigliere comunale a Camporosso per quindici anni, la passione per la politica mi è stata trasmessa da mio padre. Come consigliere ho cercato di creare iniziative che coinvolgessero i ragazzi della mia età che in alcuni casi sono state un successo proprio grazie alla partecipazione. La responsabilità che abbiamo in questo nuovo progetto è di riuscire ad attivare e mantenere un senso di appartenenza e di partecipazione dei cittadini, che devono essere orgogliosi della loro città".

"Sono un consulente fiscale tributario, ho due uffici, uno a Vallecrosia e uno a Ventimiglia. Mi candido perché è un progetto nuovo che vuole cercare di migliorare Vallecrosia" - dichiara Paolo Cuneo - "Se sarò eletto il mio obiettivo è quello di sviluppare il piccolo commercio e la città, migliorare la viabilità, fare un piano parcheggi a misura di famiglia e cittadini".

"Sono sposato, ho due figli e sono un imprenditore artigiano" - afferma Salvatore Fida - "Mi sono messo a disposizione nella lista di Perri per dare il mio contributo. Conosco bene il centro storico e vorrei dedicarmi a migliorarlo e riportarlo in vita, come era tanto tempo fa, con iniziative, cultura ed eventi che possano attirare il turismo. Per fare questo ci vogliono nuovi parcheggi. Bisogna mettere in sicurezza gli argini del fiume, fare il campo sportivo per cui c'è già il progetto, riqualificare la torre saracena, riaprire i bagni pubblici e rimettere a posto la zona che ha bisogno di attenzione. Ci sono strade da sistemare, in particolare una che potrebbe collegare Vallecrosia con Bordighera tra regione Buraba e via Gallina, una zona in cui non vi è nessun tipo di servizio e dove ci sono aziende agricole che potrebbero svilupparsi".

"Sono sposato e ho tre figli. Nel 2002 mi sono laureato in Economia e Commercio, da oltre vent'anni sono funzionario amministrativo tributario e, inoltre, scrivo romanzi gialli. Mi sono già candidato nel 2018 e nel 2023 e ho deciso di ricandidarmi perché da città dormitorio Vallecrosia è passata a città dello stress e delle multe ma non è la città della famiglia" - dice Rocco Luccisano - "La città della famiglia per noi ha un significato ben preciso: un'amministrazione amica, vicina ai cittadini e attenta ai loro bisogni. Significa più alberi e meno cemento, più manutenzione e più parcheggi liberi, meno multe e più incentivi alle famiglie, sostegno e attenzione alle piccole imprese, anche a conduzione familiare, e non solo ai supermercati".

"Ho 47 anni, sono sposata, ho un bambino di dieci anni, sono una commerciante" - si presenta Deborah Mognol - "Per diversi anni ho avuto un negozio di abbigliamento e calzature a Ventimiglia e uno dei temi che mi competono è proprio quello del commercio, un settore ormai in forte crisi. Mi impegnerò a sostenere appieno i piccoli commercianti e i piccoli artigiani. Sono sicura che con una forte e preparata amministrazione e i giusti strumenti si possa rilanciare questo settore. Ringrazio Fabio, che conosco da quando ero ragazzina, di avermi dato la possibilità di far parte di questa squadra, formata da uomini e donne capaci, preparati e che amano Vallecrosia. Nutro una passione da sempre per la politica trasmessa da mio papà, che per anni è stato amministratore di questo comune. Ho partecipato a varie campagne elettorali, ho praticato per diversi anni politica a livello territoriale ma questa volta ho deciso di dare il mio contributo, la mia esperienza e conoscenza della macchina politica-amministrativa in questa città, in cui sono cresciuta e che amo profondamente".

"Sono per tutti la maestra Rosella" - svela Rosa 'Rosella' Muratore - "Credo profondamente nei giovani e nella scuola. Siamo noi a dover dare ai bambini le ali per volare e la speranza per andare avanti e per costruire cose grandi. Insegno a Vallecrosia da più di trent'anni. Credo di poter dare tanto alle famiglie di questa città. Tutti sanno quanto sia importante per me la scuola, che non è fatta solo di bambini e insegnanti ma anche di casa. In una casa bella, vivace e verde si crescono bambini che hanno sogni grandi. Sono stata accolta da questa cittadina negli anni '70 come emigrata dal sud, arrivata qui da bambina, e qui ho trovato una casa, accoglienza e persone solidali. Una solidarietà che un po' si è persa e vorrei ritrovarla. Sono diventata un'insegnante per ridare indietro un po' di quello che ho ricevuto e oggi voglio ridare a Vallecrosia quello che a dato a me da piccina fino ad oggi. Credo che ognuno di noi possa fare la differenza e costruire la solidarietà e collaborazione che poi porterà avanti la nostra comunità. Da anni porto avanti il progetto del consiglio comunale dei ragazzi per dare ai giovani l'opportunità di vivere la partecipazione attiva alla cittadinanza. Abbiamo tutti un'unica passione: quella per Vallecrosia".

"Ho 59 anni, sono nato qui e sono profondamente legato a Vallecrosia, ho fatto l'asilo a Maria Ausiliatrice, ho giocato da adolescente al Don Bosco e sono sempre rimasto a Vallecrosia, che è la mia città e mi ha dato la possibilità di vivere, studiare, crescere e di lavorare. Sono un funzionario pubblico che ha maturato grandi esperienze che mi hanno dato la possibilità, all'interno di un ente, di fare valutazioni e capire quali sono le problematiche ma anche come si ama il territorio" - fa sapere Rocco Noto - "Amo Vallecrosia e da nove anni sono il presidente della casa di riposo Casa Rachele che mi ha dato la possibilità di capire come funziona una comunità. Vallecrosia è speciale. Mi candido perché credo che si possa fare una politica nuova con persone oneste che ascolteranno i cittadini per cambiare il volto di Vallecrosia e farla rinascere".

"Ho 59 anni, ho due figli, una splendida moglie ed è la prima volta che mi impegno in una cosa del genere" - dice Luca Pellegrino - "Ho deciso di candidarmi perché sono stanco, non mi piace come è amministrata Vallecrosia e come ci fa vivere questa amministrazione. I miei colleghi candidati sono competenti, si impegnano ogni giorno nel loro lavoro e si impegneranno a portare Vallecrosia dove vogliamo. Fabio è un imprenditore di una caratura difficile da trovare in città, lo dimostra il fatto che ci vive, ci lavora, ha deciso infatti di spostare la sua azienda da Sanremo a Vallecrosia dove fa politica da più di vent'anni. Vigliamo una città bella, più vivace e soprattutto più verde. Poche cose ma fatte bene con un gruppo competente".

"Ho 33 anni, sono un papà e sono un collaboratore commerciale di un'azienda storica locale. Mi candido per rendere Vallecrosia più bella, vivace e verde. Ringrazio Fabio e il gruppo per questa opportunità perché per me è la prima volta" - dichiara Mattia Petrini - "La città non ha più alberi, non è bella e non è vivace. Sono il più giovane della lista quindi ascolterò i cittadini, soprattutto i giovani, e mi impegnerò a creare delle nuove manifestazioni per i giovani e i bambini, come per esempio il carnevale con i carri che era una grande manifestazione di Vallecrosia. Ho a cuore le Ambulanze Veterinarie e mi impegnerò per creare una convenzione con loro. Credo che a Vallecrosia si possa fare di più".

"Ho 62 anni, sono la più 'vecchia' della squadra, sono nonna, sono una cuoca di cucina naturale. Il mio lavoro si svolge in Francia, pertanto, sono una frontaliera" - afferma Luciana Rondelli - "Sono stata assessore dal 2006 al 2011 e sono attualmente consigliere comunale di minoranza. Come assessore avevo portato a Vallecrosia diverse manifestazioni ed è un orgoglio vedere ad oggi ancora questi eventi nel calendario manifestazioni del comune di Vallecrosia. Oltre ad avere una passione per il turismo, il commercio e le manifestazioni porto nel cuore la cura degli animali. Il mio impegno, oltre al turismo, sarà il benessere degli animali perché devono avere assolutamente la possibilità di convivere in questa comunità. Ho intenzione di fare rete con tutte le associazioni, avere una comunicazione e portarla all'interno delle scuole. Sono una gattara e ringrazio le mie colleghe che tutti i giorni combattono per tutelare gli animali, soprattutto i gatti randagi. Mi fa rabbia vedere la città senza alberi. Metto a disposizione della città le mie capacità ed esperienze amministrative".

"Ho 36 anni, sono un professionista sanitario, esercito la professione di podologo e osteopata e da due anni ricopro il ruolo di consigliere comunale di minoranza insieme a Fabio Perri e a Luciana Rondelli con i quali, in questi anni, dai banchi della minoranza abbiamo portato avanti tante proposte come la mozione sui timer per gli impianti semaforici, la mozione sulla tutela del patrimonio arboreo e delle piante ad alto fusto o la proposta dell'istituzione di un corpo di polizia locale da destinare alle aree un po' più sensibili e difficili per dare ai cittadini la sensazione di una città sicura e attenta" - mette in risalto Mirko Valenti - "Ho deciso di ricandidarmi al fianco di Fabio, al di là del rapporto di amicizia, perché vorrei avere l'opportunità di dar seguito al mio periodo amministrativo. Ho una vocazione: aiutare gli altri e ritengo che la politica sia uno strumento particolarmente nobile e utile per poter aiutare coloro che rientrano nelle fasce più fragili. Tra le varie proposte su cui vorrei concentrarmi vi sono le convenzioni con gli enti del terzo settore, in particolar modo promuovere le incentivazioni attraverso le associazioni che si occupano di pubblica assistenza, di promozione sociale, di cultura e sport. Un altro aspetto è l'attivazione del Peba scongiurando la creazione di ulteriori barriere architettoniche o le agevolazioni e gli sgravi per persone con gravi disabilità, va, inoltre, incrementato il servizio del trasporto pubblico. C'è una serie di progetti che vorremo portare a compimento per rendere Vallecrosia più bella, vivace e verde".

"Vogliamo dimostrare che le cose si possono fare in una maniera diversa. Vallecrosia ha bisogno di essere rilanciata, noi vogliamo partire dalle piccole cose senza dimenticarci delle grandi opere, vogliamo riorganizzare la città. Il nostro impegno è forte e coraggioso, ci vogliamo mettere a disposizione della comunità. Mi candido per la terza volta perché amo la mia città, credo nella mia città e ho investito tutto per questa città. Voglio dare a Vallecrosia e lasciare alle generazioni future una città nella quale poter vivere e lavorare" - sottolinea il candidato sindaco Fabio Perri - "E' un'occasione che non possiamo perdere. Se vinceremo, nei primi sei mesi sono certo che la città capirà che sarà cambiato il metodo di amministrare perché abbiamo entusiasmo, carica, voglia e competenze. E' importante convincere i cittadini ad andare a votare perché purtroppo dobbiamo lottare contro il quasi cinquanta per cento delle persone che non vanno più a votare perché non ci credono più, solo andando a votare si potranno cambiare le cose".

Tra i tanti presenti, simpatizzanti e sostenitori vi era anche l'ex candidato sindaco e l'attuale consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada.