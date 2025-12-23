Bilancio, via libera del Senato, Berrino (FdI): "Un passo decisivo per il rilancio dell’Italia"

"Oggi è un giorno importante per il nostro Paese, poiché il Senato ha approvato la Legge di Bilancio, un passo fondamentale per il rilancio economico e sociale dell'Italia. Dopo anni di difficoltà e incertezze, possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia, grazie agli interventi previsti, che puntano a sostenere le famiglie, le imprese e le realtà territoriali più fragili. Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento per l'operato del governo, che ha saputo affrontare con coraggio e determinazione le sfide di questi anni difficili. I dati diffusi dall'Istat confermano il miglioramento delle principali variabili economiche, e ciò non può che essere motivo di ottimismo. L'aumento del Pil, la riduzione della disoccupazione e la crescita dei settori produttivi sono segnali concreti che dimostrano che la direzione intrapresa è quella giusta. Sono convinto che, con il proseguimento di questa politica economica, l'Italia potrà finalmente superare le difficoltà che l'hanno frenata negli ultimi anni e tornare a essere protagonista in Europa e nel mondo. In qualità di senatore, continuerò a lavorare affinché le risorse stanziate vengano utilizzate con efficienza, e affinché si arrivi a realizzare una crescita sostenibile per tutti". Così in una nota il senatore Gianni Berrino, componente della commissione Lavoro a Palazzo Madama.