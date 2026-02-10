 / Politica

Politica | 10 febbraio 2026, 10:57

Regione Liguria presenta “Misura Stati Uniti”, lo strumento nazionale per rafforzare il business italiano negli USA

Appuntamento per martedì 17 febbraio alle ore 14.00 con il webinar regionale

Regione Liguria presenta alle imprese, con un webinar dedicato, le opportunità di "Misura Stati Uniti", lo strumento nazionale da oltre 300 milioni di euro, gestito da SIMEST, per sostenere investimenti e competitività delle attività economiche italiane negli USA.

Il seminario regionale, organizzato da Liguria International, si terrà in modalità online martedì 17 febbraio, alle ore 14.

"Un'occasione per le imprese liguri, intenzionate ad investire in quei territori, per intercettare le agevolazioni previste dalla misura nazionale - sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana - Regione Liguria, attraverso l'operato di Liguria International, conferma la propria azione di accompagnamento verso nuovi mercati”.

Di seguito il link per iscriversi all'evento: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7_1FoIpk46K2pw50k_2zOHvWl8r2ARSBMgyav13hQsd9Dig/viewform

