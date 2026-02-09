 / Politica

Politica | 09 febbraio 2026, 11:21

Ventimiglia, Scullino: "Marciapiedi di via Martiri della Libertà in degrado, necessario un intervento di manutenzione" (Foto)

"L’amministrazione ha scelto di intervenire solo su una piccola porzione tralasciando il nostro progetto di riqualificazione generale serio e risolutivo", dice l'ex sindaco e attuale consigliere comunale di minoranza

"I marciapiedi di via Martiri della Libertà, cuore del centro cittadino e zona a forte vocazione commerciale, versano da anni in condizioni di degrado". Lo segnala il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino.

"Sarebbe necessario un intervento strutturale e completo di manutenzione, con una nuova pavimentazione e un adeguato impianto di illuminazione per migliorare sia la sicurezza dei pedoni che l’immagine della zona" - dice l'ex sindaco Scullino"Invece, l’amministrazione ha scelto di intervenire solo su una piccola porzione di pochi metri con una semplice e antiestetica gettata di asfalto, tralasciando il nostro progetto di riqualificazione generale serio e risolutivo". 

"Una scelta superficiale e poco lungimirante che non tiene conto del valore strategico della via, né delle esigenze dei cittadini e dei commercianti" - afferma Scullino - "Riqualificare il centro città significa investire sul futuro, sull’estetica e l’immagine urbana, non bisogna limitarsi a rattoppi temporanei discutibili e senza la dovuta cura dei particolari. Via Martiri della libertà ', dunque, un’occasione mancata per il vero decoro urbano".

Elisa Colli

