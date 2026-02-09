Ventimiglia, Scullino: "Marciapiedi di via Martiri della Libertà in degrado, necessario un intervento di manutenzione" (Foto)

"I marciapiedi di via Martiri della Libertà, cuore del centro cittadino e zona a forte vocazione commerciale, versano da anni in condizioni di degrado". Lo segnala il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino.

"Sarebbe necessario un intervento strutturale e completo di manutenzione, con una nuova pavimentazione e un adeguato impianto di illuminazione per migliorare sia la sicurezza dei pedoni che l’immagine della zona" - dice l'ex sindaco Scullino - "Invece, l’amministrazione ha scelto di intervenire solo su una piccola porzione di pochi metri con una semplice e antiestetica gettata di asfalto, tralasciando il nostro progetto di riqualificazione generale serio e risolutivo".

"Una scelta superficiale e poco lungimirante che non tiene conto del valore strategico della via, né delle esigenze dei cittadini e dei commercianti" - afferma Scullino - "Riqualificare il centro città significa investire sul futuro, sull’estetica e l’immagine urbana, non bisogna limitarsi a rattoppi temporanei discutibili e senza la dovuta cura dei particolari. Via Martiri della libertà ', dunque, un’occasione mancata per il vero decoro urbano".