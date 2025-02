Sanremese, presentata la maglia speciale dedicata al 75° Festival: madrina speciale Ilaria Salerno (Foto e video)

Questa domenica, allo stadio Comunale di Sanremo, la Sanremese ha rinnovato la sua tradizione indossando una maglia speciale dedicata al Festival di Sanremo, in vista dell'attesissima settimana della kermesse musicale. L'evento, ormai diventato appuntamento fisso per la città, ha visto anche la partecipazione della madrina Ilaria Salerno, che ha dato il calcio d'inizio della partita contro l'Oltrepò.

La maglia celebrativa non è soltanto un omaggio al Festival, ma un vero simbolo della collaborazione tra due realtà che rappresentano il cuore di Sanremo: lo sport e la musica. La divisa, con un design ispirato ai colori e alle emozioni della manifestazione canora, ha attirato l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Alcune maglie speciali saranno poi consegnate a figure di spicco della città e del Festival. Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager riceverà la maglia numero 10, l'assessore al turismo e manifestazioni Alessandro Sindoni la numero 7, mentre Carlo Conti, direttore artistico e conduttore dell'edizione 2025 del Festival, la numero 9. Anche alcuni artisti in gara avranno la loro maglia personalizzata come segno di benvenuto nella città dei fiori.

Le maglie indossate durante il match verranno messe all'asta su eBay nei prossimi giorni, e il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Un'iniziativa che sottolinea l'impegno sociale della Sanremese, che ogni anno sfrutta questo appuntamento per fare del bene, coinvolgendo tifosi e appassionati in una causa importante.

(Foto a cura di Christian Flammia)