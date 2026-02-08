Giorno del Ricordo, cerimonia a Sanremo in via Martiri delle Foibe con istituzioni e cittadinanza (Foto)

Si è svolta oggi a Sanremo la cerimonia del Giorno del Ricordo, promossa dal Comune di Sanremo insieme al Comitato Provinciale di Imperia dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e all’Opera Nazionale Caduti senza Croce. La commemorazione, introdotta dal Cerimoniere Cav. Uff. Roberto Pecchinino, ha visto la partecipazione del Sindaco Alessandro Mager, del Viceprefetto Aggiunto e Capo di Gabinetto della Prefettura Dott.ssa Federica Bellofatto, dell’Assessore Regionale Luca Lombardi e del Presidente provinciale ANVGD Dott. Pietro Tommaso Chersola.

Presenti i consiglieri comunali Roberta Di Meco, Titti Bellini e Vittorio Toesca, il Consigliere Comunale di Perinaldo Stefano Bottero, la Sindaca di Usseaux (TO) Cristina Cappelletti, oltre alle autorità civili e militari e alle Forze dell’Ordine: il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo con il Vice Ispettore Pistone Noemi, la Stazione dei Carabinieri di Sanremo con il LGT Alessio Zanardo e il Carabiniere Andrea Spene, la Capitaneria di Porto con il LGT Simone Barillari, la Guardia di Finanza con il LGT Samuel Corazza e il M.llo Agnisetta, il Ten. Col. Alessandro Anfosso comandante della Base Logista dell’Esercito di Sanremo, la Polizia Municipale con il Comandante Dott. Fulvio Asconio e il Corpo Militare della Croce Rossa rappresentato dal Sergente Maggiore Alessandro Zambelli e dal M.llo Mainino.

Numerosa e significativa la presenza delle Associazioni combattentistiche e d’Arma della Consulta del Ponente Ligure con i loro Labari e gagliardetti: l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci con il Presidente Claudio Sparago, l’ANMI con il Presidente Ammiraglio Giuseppe Bonelli, l’Associazione Nazionale Carabinieri con il Presidente Marcello Coppola della sezione di Sanremo, gli Alpini con il vessillo sezionale ANA con il Presidente Provinciale Natale Valdisserra e le sezioni ANA di Sanremo, Baiardo e Verezzo, l’ANPI con la Presidente Amelia Narciso e il Prof. Gustavo Ottolenghi, l’ANPdI sezione di Sanremo con il Presidente Onorario Tommaso Russo. Presenti inoltre le Associazioni di volontariato, tra cui la Protezione Civile AIB con il Presidente Emerito Valerio Giordano e i Rangers d’Italia con il Presidente Lorenzo Prette, la Federazione Provinciale dei Maestri del Lavoro con il Console Provinciale Cav. Uff. Salvatore Napoli e l’Associazione Nazionale Insigniti di Onorificenze Cavalleresche rappresentata dal Cav. Gianni Ostanel, insieme a numerosi cittadini.

Dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale è stata deposta la corona d’alloro in memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, seguita dal Silenzio d’Ordinanza, che ha contribuito ad un momento di intenso raccoglimento.

"Ho partecipato oggi, in via Martiri delle Foibe - ha detto il sindaco Alessandro Mager - alla cerimonia per la Giornata del Ricordo, promossa dal Comune di Sanremo insieme al Comitato Provinciale di Imperia dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e all’Opera Nazionale Caduti senza Croce. Un momento di raccoglimento per rendere omaggio alle vittime delle Foibe e all’esodo degli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e per riaffermare il valore della memoria come responsabilità collettiva. Ringrazio le associazioni promotrici e tutti coloro che, con la loro presenza, contribuiscono a mantenere vivo questo ricordo".

"Anche quest'anno - ha detto Luca Lombardi, assessore di Regione Liguria - nella veste di cittadino e in quella di amministratore, ho presenziato alla cerimonia dei Martiri delle foibe a Sanremo in occasione del 'Giorno del Ricordo'. La tragedia che i nostri connazionali hanno dovuto vivere al termine del secondo conflitto mondiale deve essere ricordata sempre e senza dimenticare chi, con grande crudeltà, uccise nelle foibe migliaia di persone: negli anni infatti ha prevalso più l'ideologia a copertura delle verità storiche. La storia va raccontata e non interpretata".

Un momento di raccoglimento e riflessione condivisa, volto a rinnovare il ricordo di una pagina dolorosa della storia e a ribadire l’importanza della memoria come strumento di consapevolezza e pace per le nuove generazioni. La cerimonia si è conclusa con le parole del Cerimoniere Cav. Uff. Roberto Pecchinino: «La memoria è il ponte che unisce il sacrificio di ieri alla responsabilità di oggi. Ricordare è un dovere civile, ma è prima di tutto un atto di umanità, e finché ricordiamo, nessuno sarà mai dimenticato». Un messaggio che ha raccolto e sintetizzato lo spirito dell’intera commemorazione, nel segno dell’unità nazionale e del rispetto per tutte le vittime.