Il Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia accoglie il Governatore Imbrenda e guarda al futuro con nuovi soci (Foto)

Una serata all’insegna dell’appartenenza, del servizio e della crescita ha visto protagonista il Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia Alpi Marittime, in occasione della visita ufficiale del Governatore del Distretto 108Ia3, Mauro Imbrenda. L’evento, svoltosi in un clima di grande amicizia e partecipazione, ha confermato la vitalità di un Club che, pur essendo il più giovane della Zona 4B, si sta distinguendo per dinamismo e capacità operativa.

Durante il suo intervento, il Governatore Imbrenda ha sottolineato il valore della “Divisa” come simbolo di etica, responsabilità e orgoglio di appartenenza, ribadendo i valori fondanti e la missione del Lions International. Ha inoltre elogiato il percorso intrapreso dal Club, definendolo un esempio virtuoso di come la tradizione lionistica possa tradursi in azioni concrete a beneficio del territorio. Il Presidente del Club, Costantino Dinielli, nel ringraziare per la visita, ha paragonato l’impegno dei soci a quello di chi indossa una divisa, simbolo non del singolo ma di una storia ultracentenaria di solidarietà. Nel suo intervento ha rimarcato l’importanza di collaborazione e identità, affermando:

“Far parte di questo mondo significa sentire la responsabilità verso chi ci ha preceduto e la fierezza di servire sotto la nostra bandiera. La collaborazione tra Club non è solo un obiettivo, ma il motore che ci permette di fare la differenza.”

Momento particolarmente significativo della serata è stato l’ingresso ufficiale di due nuovi soci, Lisa Di Federico e Sante Grande, quest’ultimo proveniente dal Lions Club Trani Ordinamenta Maris. Nuove energie e competenze che contribuiranno alle attività umanitarie del Club. Per l’occasione sono giunti anche gli auguri del Past Governatore del Distretto 108ab, Ing. Elio Loiodice. Un sentito apprezzamento è stato rivolto alla partecipazione dei giovani del Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli, salutati come simbolo concreto di continuità e come futuri leader pronti a portare avanti l’eredità lionistica con nuova visione ed entusiasmo.

A testimoniare il prestigio dell’evento erano presenti numerose cariche lionistiche, tra cui Vincenzo Benza, Past Governatore del Distretto; Umberto Arrisio, Segretario distrettuale; Marina Rulfi, Presidente di Circoscrizione; Erika De Maria, Presidente di Zona; Gianni Ostanel, Presidente del Lions Club Sanremo Matutia; Liria Aprosio, Vice Presidente Internazionale Città Murate. La partecipazione di Officer distrettuali, Past President e soci dei Club della Zona 4B ha suggellato una serata di forte coesione, confermando come la sinergia territoriale rappresenti uno dei principali punti di forza del Distretto Lions 108Ia3.