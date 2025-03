Sanremo: tragedia in Via Margotti. Deceduto il 64enne Riccardo Pogliano (Foto e Video)

Ore 9.07, un'esplosione squarcia la mattinata di via Margotti piccola via del quartiere di Barbagallo a Sanremo e dove, purtroppo, è morto un uomo di 64 anni.

È stata una probabile fuga di gas (metano) a provocare l'esplosione, anche se saranno gli agenti della Polizia a fare le verifiche del caso, con la scientifica. Il boato, che ha messo paura a tutti i residenti della zona, è stato sentito in tutta la ballata dando l'allarme. Sul posto sono interventi prontamente i Vigili del Fuoco, gli agenti del commissariato e della municipale. Con loro anche i medici del 118 e alcune ambulanze.

Arrivati sul posto i soccorritori hanno trovato l'uomo, Riccardo Pogliano di 64 anni, già senza vita. Era in pensione da alcuni anni e viveva solo.

L'esplosione ha provato il crollo del muro che dà all'esterno del condominio che conta o appartamenti. Danni anche all'abitazione a fianco di quella del 64enne.

In questo caso fortuna ha voluto che la coppia che vive nell'appartamento non era vicino al muro crollato e, nonostante la paura, i due non hanno riportato ferite.

"È stato drammatico - raccontano i testimoni dell'accaduto - abbiamo sentito un boato incredibile ed abbiamo visto le fiamme nell'appartamento. Abbiamo avuto davvero paura. Che dispiacere per Riccardo".

Ora la scientifica dovrà capire con precisione l'accaduto e se si sia trattato di un malfunzionamento o di una perdita che ha poi innescato l'incendio. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Italgas.