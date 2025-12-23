Sanremo: degrado e cattivi odori nel passaggio pedonale di Palazzo Roverizio, lo sdegno di diversi cittadini (Foto)

Transitare oggi nel passaggio pedonale di Palazzo Roverizio, in pieno centro a Sanremo, è un’esperienza che lascia sgomenti. Non solo per lo stato di evidente degrado in cui versa uno spazio così centrale e frequentato, ma anche per l’odore nauseabondo che accompagna chiunque vi passi, rendendo la situazione ancora più indecorosa.

Molti cittadini ci hanno scritto chiedendo un intervento di pulizia, provando un profondo senso di vergogna: "Ci si chiede come sia possibile che un luogo che rappresenta il cuore della città venga lasciato in condizioni tanto trascurate, sotto gli occhi di residenti, commercianti e turisti. Non si tratta di interventi straordinari o di opere complesse. In casi come questo basterebbero attenzione, manutenzione ordinaria e un minimo di buona volontà per restituire dignità a spazi che contribuiscono in modo diretto all’immagine della città. Un’immagine che oggi appare trascurata e poco rispettata".

Ci si augura che, a breve, si possa registrare un lavoro di pulizia all'interno del centralissimo passaggio della città dei fiori.