Ventimiglia, soccorso della fauna selvatica: poiana ferita salvata da Ambulanze Veterinarie

Dopo le prime valutazioni sul posto, il rapace, presumibilmente vittima di un impatto traumatico, è stato trasportato al Centro di Recupero Fauna Selvatica di Savona, dove è stato affidato alle cure di veterinari specializzati.

"Ancora una volta, questi interventi evidenziano l’importanza del servizio di soccorso veterinario e faunistico sul territorio, spesso chiamato ad agire in condizioni di emergenza e in assenza di alternative immediate" - dice Ambulanze Veterinarie - "Un lavoro silenzioso ma fondamentale, che ogni giorno tenta di dare una possibilità in più agli animali in difficoltà. Un ringraziamento va ai cittadini che hanno segnalato l'accaduto e ai soccorritori che, anche davanti agli esiti più duri, continuano a operare con professionalità e dedizione".