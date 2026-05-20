Monopattini, a Sanremo scattano i controlli: oltre 40 verifiche e 14 verbali nei primi due giorni di attività

A due giorni dall’avvio dei controlli sui monopattini elettrici, la Polizia Municipale di Sanremo ha già effettuato oltre 40 verifiche elevando 14 verbali, in gran parte legati alla mancanza del nuovo contrassegno identificativo previsto dalla normativa. L’attività proseguirà anche nei prossimi giorni con pattuglie dedicate e controlli mirati in diverse zone della città. L’obiettivo è quello di far rispettare le nuove regole introdotte per i monopattini elettrici, ora inquadrati a tutti gli effetti come veicoli all’interno dell’articolo 50 del Codice della Strada, relativo ai velocipedi.

Tra gli aspetti maggiormente verificati dagli agenti ci sono la presenza del contrassegno identificativo, l’utilizzo del casco omologato e il rispetto delle norme di circolazione. Dai primi controlli è emerso che molti utenti sono ancora in ritardo con la richiesta del “targhino”, anche se alcuni sono stati trovati in possesso della ricevuta che attesta l’avvio della pratica. La Polizia Municipale punta soprattutto sulla prevenzione e sull’informazione, con l’intento di portare gli utilizzatori dei monopattini a una maggiore consapevolezza delle regole e dei rischi legati alla circolazione. Particolare attenzione viene riservata anche al tema della sicurezza stradale, considerata la vulnerabilità dei mezzi, caratterizzati da ruote molto piccole e quindi più esposti a cadute e incidenti.

Nei prossimi giorni saranno intensificate anche le verifiche sulla velocità dei monopattini. Gli agenti stanno predisponendo controlli specifici per individuare eventuali mezzi modificati o in grado di superare i limiti previsti dalla legge. In caso di monopattini con potenza superiore ai limiti consentiti, potrà scattare il sequestro finalizzato alla confisca del mezzo. Attualmente la sanzione prevista per la mancanza del contrassegno identificativo è di 100 euro. Prosegue inoltre il percorso normativo che porterà, dal prossimo 16 luglio, anche all’obbligo assicurativo per i monopattini elettrici.

L’attività di controllo della Polizia Municipale continuerà quindi anche nelle prossime settimane, con l’intenzione di consolidare il rispetto delle regole e migliorare la sicurezza della circolazione cittadina.