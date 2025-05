Maltempo sulla nostra provincia: diversi allagamenti e strade trasformate in torrenti, per ora pochi i danni (Foto)

Trenta millimetri di pioggia a Sanremo e Bajardo, quasi 50 a Ceriana e Seborga mentre nelle altre località variano tra i 5 e i 20. Questa, alle 14.30, la situazione relativa alla perturbazione che sta colpendo la nostra provincia ed il particolare il suo settore occidentale.

Piogge e temporali hanno caratterizzato soprattutto l’ora di pranzo, creando non pochi disagi e qualche danno. Nel corso della giornata, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a un’intensa serie di interventi su tutto il territorio di Sanremo a causa della pioggia battente che, dalla tarda mattinata, si è abbattuta con forza sulla città. Al momento si contano circa una ventina di uscite (ma il numero potrebbe aumentare, ndr) da parte delle squadre, impegnate in una vasta gamma di emergenze legate al maltempo.

Tra le segnalazioni più critiche, si registrano diversi allagamenti in abitazioni e locali interrati, ascensori bloccati a causa di cortocircuiti e infiltrazioni, oltre a un incidente stradale avvenuto nella zona di San Bartolomeo. Grossi disagi anche in corso Marconi e, più in generale nella zona della Foce, a causa delle strade allagate. Da segnalare anche un principio di incendio all’interno di un ristorante in via Gabriele D’Annunzio, dove una probabile scarica elettrica, forse causata da un fulmine, avrebbe bucato un tubo del gas nella cucina, innescando la combustione. Sul fronte viabilità, la situazione è complicata anche da una voragine che si è aperta in via Padre Semeria, creando disagi e la necessità di un pronto intervento tecnico per la messa in sicurezza dell’area.

Circa 20 millimetri di pioggia in poco meno di un’ora e strade allagate anche a Sanremo, ma al momento non si registrano gravi danni. Le vie della città dei fiori, in alcuni casi, sono diventate dei veri e propri torrenti e, in piazza Eroi Sanremesi attorno al cantiere del parcheggio interrato molti sono stati i disagi per i passanti. C’è anche chi ha ripreso delle vere e proprie ‘cascate’ che, dal livello della strada si sono riversate all’interno del buco che è stato fatto negli ultimi mesi. Il cantiere è ancora chiuso, in attesa dell’arrivo delle putrelle che serviranno per costruire i piani del parcheggio e chiudere nuovamente l’area.

Diverse le strade allagate e, tra queste anche via Martiri della Libertà come si può osservare nel video:

Anche corso Imperatrice si è allagata:

Nelle prossime ore l’intensità della pioggia dovrebbe diminuire e la perturbazione esaurirsi in serata. Domani deciso miglioramento ma nuove precipitazioni sono previste per giovedì.