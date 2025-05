Sanremo: 20 millimetri di pioggia in meno di un'ora, molte strade allagate ed ecco le 'cascate' di piazza Eroi (Video)

Circa 20 millimetri di pioggia in poco meno di un’ora e strade allagate anche a Sanremo, ma al momento non si registrano gravi danni. Le vie della città dei fiori, in alcuni casi, sono diventate dei veri e propri torrenti e, in piazza Eroi Sanremesi attorno al cantiere del parcheggio interrato molti sono stati i disagi per i passanti.

C’è anche chi ha ripreso delle vere e proprie ‘cascate’ che, dal livello della strada si sono riversate all’interno del buco che è stato fatto negli ultimi mesi. Il cantiere è ancora chiuso, in attesa dell’arrivo delle putrelle che serviranno per costruire i piani del parcheggio e chiudere nuovamente l’area.

Diverse le strade allagate e, tra queste anche via Martiri della Libertà come si può osservare nel video: