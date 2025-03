Sanremo: 'Festival dei fiori' già da sold out? Gli operatori turistici annunciano prenotazioni 'lunghe'

E’ già da considerare un successo il ‘Corso fiorito’ che, insieme al ‘Festival dei fiori’, ravviverà Sanremo nel fine settimana tra il 13 e il 16 marzo. La conferma arriva dagli operatori del settore, in particolare gli albergatori che hanno evidenziato come le prenotazioni siano decisamente più ‘lunghe’ degli anni scorsi.

L’Assessore al Turismo, Alessandro Sindoni, ha parlato di ‘anno zero’ per un nuovo format dell’appuntamento di marzo ma, stando alle dichiarazioni degli operatori turistici, già per il 2025 molte cose cambieranno per gli incassi. Le richieste di camere per la kermesse del fiore, infatti, sono superiori e vedono i turisti arrivare prima, per vivere completamente l’atmosfera della manifestazione.

“Vediamo come va quest’anno” ci ha detto ieri Sindoni ma, a sentire gli albergatori sembra che la scelta di allungare la manifestazione sia già vincente. Almeno tre notti in albergo per chi ha deciso di venire a Sanremo per i carri fioriti e, quindi, anche buone prospettive per bar e ristoranti della città.

Non sarà certo il Festival della Canzone, con i suoi flussi da 130/150mila persone in strada, ma le previsioni ci offrono ottime sensazioni. Da anno zero ad anno uno, quindi? Tutti se lo augurano anche se l’Assessore Sindoni ha già preannunciato idee per il futuro, a partire dall’edizione 2026.

Una di queste potrebbe essere l’allestimento del ‘Museo del Fiore’, una struttura che potrebbe diventare permanente, un po’ come quello del Festival, atteso da tanto tempo a Sanremo. Intanto godiamoci l’anno zero e poi si vedrà.