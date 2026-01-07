Sanremo: primo annuncio di Carlo Conti, Max Pezzali a bordo della Costa Toscana protagonista per tutta la settimana

Non sarà solo dance e Deejay time la colonna sonora della Costa Toscana in occasione del Festival di Sanremo. La conferma è arrivata questa sera, nel corso dell’edizione delle 20 del Tg1, con l’annuncio del direttore artistico e presentatore del Festival della canzone, Carlo Conti. E' sicuramente il primo degli 'annunci' previsti nel corso dei prossimi giorni, in attesa del Festival di febbraio.

La sorpresa è quella di Max Pezzali, icona musicale italiana degli anni ’90 che, con gli 883 ha mietuto successi in serie e che lo ha visto protagonista (con un attore che lo ha impersonato) nella fortunata serie di Sky ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’. Pezzali (non è ancora dato sapere se ci sarà qualche incursione di Mauro Repetto) sarà sulla nave da crociera per tutta la settimana.

Anche se Conti non lo ha annunciato è probabile che Max, oltre ad allietare con la sua musica le serate della Costa Toscana, si colleghi con l’Ariston nel corso delle serate del Festival.