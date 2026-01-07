Bordighera: il 15 gennaio conferenza su intelligenza artificiale e intelligenza umana alla Biblioteca Civica Internazionale

Giovedì 15 gennaio alle 16.30, presso la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, si terrà la conferenza dal titolo “Per usare la AI, devi usare il QI: alla scoperta del rapporto tra uomo e intelligenza artificiale”, promossa dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS.

L’incontro sarà presentato e moderato da Alberto Guglielmi Manzoni e vedrà come relatore Andrea Cartotto, docente di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, divulgatore e formatore professionista con quasi vent’anni di esperienza. Cartotto opera stabilmente in Liguria e in tutta Italia, spaziando dalla Scuola Secondaria di I Grado alla Formazione Professionale e alla formazione del personale docente di ogni ordine e grado.

La conferenza intende offrire al pubblico un momento di riflessione e approfondimento sul rapporto tra l’essere umano e l’intelligenza artificiale, mettendo in luce come l’uso consapevole delle nuove tecnologie richieda competenze critiche, culturali ed etiche, oltre a quelle puramente tecniche.

La Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS, nata a Sanremo nel maggio 2023, porta avanti un duplice impegno culturale e filantropico-solidaristico. Le sue attività comprendono il ricordo della figura e dell’opera di Albert Schweitzer (1875-1965), medico missionario in Africa e Premio Nobel per la Pace, l’organizzazione di eventi e presentazioni di libri su temi scientifici, storici, ambientali e di crescita personale, la promozione della gentilezza come filosofia di vita e il sostegno a famiglie con disabili gravi attraverso progetti dedicati e operazioni di sollievo.

L’iniziativa è aperta al pubblico e si inserisce nel calendario di eventi culturali del territorio, confermando la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera come luogo di confronto sui grandi temi della contemporaneità.