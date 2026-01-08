Sanremo: Mandel torna con “ALL-IN” con il nuovo singolo in uscita il 9 gennaio

Il 2026 si apre con una nuova uscita musicale per Mandel, nome d’arte di Luca Mandaglio, che il prossimo 9 gennaio lancerà su tutte le piattaforme digitali il suo secondo brano ufficiale, “ALL-IN”, pubblicato da Ada Music. Il singolo, scritto dallo stesso Mandel e prodotto da Massimo Barberis, si inserisce nel percorso artistico del giovane cantautore con un messaggio forte e diretto: credere in se stessi anche quando tutto sembra remare contro.

“ALL-IN” è un brano pop indie che racconta la voglia di rivalsa, le porte chiuse in faccia che pesano come macigni e l’amore che, a volte, riesce a sollevare da ogni sofferenza. Al centro del testo c’è l’idea di non arrendersi mai, nemmeno quando ci si sente “con le ossa rotte”: un invito a provarci, a rischiare, a puntare tutto sul proprio sogno.

Classe 1999, originario di Savigliano e ormai sanremese d’adozione, Mandel porta avanti la sua carriera musicale con determinazione, pur lavorando come barman per sostenere il suo progetto artistico. La musica, per lui, è una vocazione nata in modo naturale all’età di 13 anni, quando la scrittura è diventata il suo modo più autentico per esprimere emozioni, fragilità e pensieri difficili da raccontare altrove.

Fondamentale nel suo percorso è l’incontro con il produttore Massimo Barberis, musicista, dj e produttore multiplatino, con cui da cinque anni sta costruendo un’identità sonora riconoscibile. Le sue canzoni mescolano introspezione e quotidianità, mantenendo sempre una forte sincerità emotiva. La sua discografia indipendente conta già più di dodici brani, tra cui “Blackout”, “Comete” (feat. Leyla), “Tutto passa”, “Forever” e “Bayben”.

Ogni pezzo è una pagina del suo diario musicale, un percorso in continua evoluzione che punta a creare un legame reale con chi ascolta. Mandel si definisce “buono, creativo e divertente”, qualità che emergono chiaramente nella sua musica e nel suo modo di raccontarsi.

Oggi guarda al futuro con entusiasmo e orgoglio per il cammino intrapreso, con un sogno ben chiaro: diventare cantante a tempo pieno. “ALL-IN” rappresenta un nuovo passo in questa direzione, un brano che invita a credere nelle proprie possibilità e a non smettere mai di scommettere su se stessi.