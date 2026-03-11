 / Eventi

Tradizione e svago, a Bordighera torna la Fiera delle Anime

Giornata di bancarelle, street food, fattoria didattica, giochi, laboratori creativi e spazi dedicati ai più piccoli

Tradizione e svago, a Bordighera torna la Fiera delle Anime

Bancarelle, attività e proposte dedicate a grandi e piccoli. Domenica 15 marzo dalle 9 alle 18 torna sulla Spianata del Capo la Fiera delle Anime, l'appuntamento primaverile che ogni anno anima Bordighera.

Per tutta la giornata l’area accoglierà bancarelle, proposte di street food e spazi dedicati ai più piccoli. Tra le attività in programma anche la fattoria didattica con animali, i giochi di una volta per adulti e bambini e laboratori creativi, pensati per coinvolgere tutta la famiglia.

Una giornata di festa, dunque, che unisce tradizione, curiosità e momenti di svago nel cuore della città alta.

 

Elisa Colli

