Al Polo Universitario di Imperia il convegno “Il volto nascosto della violenza di genere”: un incontro per educare al rispetto

Giovedì 19 marzo 2026, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso l’aula Magna della sede del Polo Universitario Imperiese Via Nizza n°8, Imperia, si svolgerà il convegno dal titolo: “Il volto nascosto della violenza di genere”.

Il tema che verrà affrontato nel corso dell’evento, introdotto con il docu-film Libere di vivere, è quello degli stereotipi tipici del contesto socioculturale di riferimento, spesso assimilati con naturalezza, che finiscono per evolvere in diverse forme di abuso, da quello psicologico a quello economico, concretizzando declinazioni di violenza meno attenzionate, ma ugualmente impattanti, e con effetti prodromici rispetto a quella fisica.

L’evento si inserisce nel percorso di educazione civica che ciascuna istituzione scolastica è tenuta a sviluppare, ai sensi della L.92/2019, in quanto luogo privilegiato per la decostruzione di cliché socioculturali che alimentano le disparità, in violazione dell’art.3 della “Costituzione”. Attraverso i percorsi scolastici, infatti, si promuove la cultura del rispetto (Legge 107/2015 che promuove la parità di genere e il contrasto alla violenza Piano Nazionale per l'Educazione al Rispetto contenuto nel DM 3587/2025), insegnando che la violenza non è mai una forma legittima di relazione e si sostiene lo sviluppo autonomo della personalità di ciascuno, educando alla consapevolezza in ambito economico e finanziario (Legge 5 marzo 2024, n. 21), al fine di garantire l'indipendenza e la partecipazione attiva alla vita sociale, nell'ambito dello "Sviluppo economico e sostenibilità".

Data la rilevanza della tematica trattata nell’attuale contesto socioculturale, si auspica la partecipazione degli studenti delle classi seconde, terze e quarte degli Istituti di secondo grado della provincia di Imperia.



Gli Istituti scolastici che avranno l’interesse di aderire all’incontro con le proprie classi di studenti dovranno compilare il form: https://forms.gle/JXLMYdAbFr1aUK7E8 entro il 12/03/2026. L’adesione all’iniziativa prevede la possibilità, di far partecipare, in forma non obbligatoria e anonima, gli studenti a un questionario predisposto dal prof. Di Bella di UniGE al fine di accrescere la loro consapevolezza e la sensibilità sulla tematica oggetto del convegno. Il link al questionario, corredato dall’informativa e modulo di consenso sulla privacy, sarà inviato in un secondo momento, esclusivamente ai docenti che hanno compilato il form di adesione. Durante l’incontro il prof. Di Bella di UniGE proporrà la restituzione e il commento dei dati raccolti durante il questionario.



PROGRAMMA DEL CONVEGNO